Похолодання в Україні — синоптики назвали точну дату

В Україну йде сильне похолодання зі снігом — прогноз синоптиків
В Україну йде потужне похолодання. Практично повсюди пошириться холодна повітряна маса. Крім того, очікується сильний вітер та сніг.
Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в ефірі телемарафону.
Що прогнозує Діденко
У західних областях України у суботу, 5 квітня, почнеться похолодання, а вже 6 квітня — холодна повітряна маса пошириться практично повсюди.
"Похолодання наступного тижня посилиться, супроводжуватиметься ймовірними нічними заморозками, посиленням вітру та мокрим снігом", — розповіла Діденко.
Попередження про похолодання від Укргідрометцентру
Птуха зазначила, що на вихідних в Україні прогнозується похолодання, яке триватиме приблизно до 9 квітня.
"Це зниження, яке очікуємо на вихідних, до 9 квітня, скоріше за все, протримається, такі невисокі температурні показники. І вже певне зрушення у більш весняні температури буде після 9 квітня", — розповіла вона.
Найвідчутніше похолодання буде в західних, північних та частково центральних областях, де можливий мокрий сніг. Проте зниження температури повітря охопить всю країну.
У західних і північних областях нічні температури можуть наблизитися до нуля, а вдень залишатимуться плюсовими, але невисокими.
Крім того, можливі тумани, тому на дорогах варто бути обережними.
Нагадаємо, завтра в Україні, 2 квітня, очікуються дощі майже по всій території країни. Також можливі сильні пориви вітру.
А 1 квітня сильних магнітних бур на Землі не буде. Однак на сонці 65 сонячних плям.
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