Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

На Сонці 19 спалахів — чи будуть магнітні бурі сьогодні
У вівторок, 1 квітня, сильних магнітних бур на Землі не прогнозується. Протягом доби сонячна активність була на високому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 1 квітня
Зазначається, що 1 квітня суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися 14 спалахів класу С і п'ять спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М1,5.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.
Сонячна активність на 1 квітня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 65.
Як магнітні бурі впливають на організм
Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:
- вплив на серцево-судинну систему;
- вплив на нервову систему;
- вплив на сон;
- зниження імунітету;
- загострення хронічних захворювань;
- підвищена втома, слабкість.
Зазначимо, що 1 квітня в Україні буде хмарно, а в деяких регіонах очікується дощ. Крім того, середня температура знизиться до +8...+13 °С.
Водночас синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня. Відтак з 31 березня до 6 квітня прогнозують теплу, але дощову погоду.
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