Магнітні бурі сьогодні — чого очікувати

Чоловік тримається за голову через біль. Фото: Freepik

У вівторок, 1 квітня, сильних магнітних бур на Землі не прогнозується. Протягом доби сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 1 квітня

Зазначається, що 1 квітня суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися 14 спалахів класу С і п'ять спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М1,5.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,5 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу M і невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 1 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 50%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 65.

Як магнітні бурі впливають на організм

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Однак попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Основні можливі наслідки:

вплив на серцево-судинну систему;

вплив на нервову систему;

вплив на сон;

зниження імунітету;

загострення хронічних захворювань;

підвищена втома, слабкість.

Зазначимо, що 1 квітня в Україні буде хмарно, а в деяких регіонах очікується дощ. Крім того, середня температура знизиться до +8...+13 °С.

Водночас синоптики спрогнозували, якою буде погода в Україні протягом тижня. Відтак з 31 березня до 6 квітня прогнозують теплу, але дощову погоду.