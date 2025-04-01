Сьогодні майже по всій території України дощитиме, а температура знизиться

Дівчинка під дощем з парасолькою. Фото: pexels.com

Сьогодні, у вівторок, 1 квітня, в Україні слід очікувати на хмарну погоду, а в деяких регіонах не обійдеться без дощу. Середня температура знизиться до +8...+13 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру та метеоролог Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 1 квітня

За даними фахівців, сьогодні по всій території нашої країни сонце майже не вигляне. Вдень дощі очікуються у північних областях. І тільки на півдні і на південному сході опадів не буде.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, а температура становитиме +8...+13 °С, у південній та південно-східній частині +13...+18 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко на 1 квітня

За словами синоптика Наталки Діденко, сьогодні слід очікувати дощі через циклон, який і зумовить таку погоду в північних областях, у західних, а також не омине Харківщини.

У центральній частині вдень без істотних опадів, у південній частині — сухо, навіть може виглянути сонечко.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Температура повітря становитиме:

на півночі +8...+12 °С;

на заході +10...+14 °С;

в центрі +12...+16 °С;

на сході +14...+17 °С;

на півдні +14...+19 °С.

У Києві 1 квітня температура коливатиметься близько +9...+11 °С.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, мешканців Харкова попередили про дощі: температура повітря прогріється до +17 °С.

Також синоптики повідомили, що на півдні на південному сході 1 квітня обійдеться без опадів.