Сегодня почти по всей территории Украины будет дождливо, а температура снизится

Похолодание и дождь, но не везде — прогноз погоды на сегодня
Сегодня, во вторник, 1 апреля, в Украине следует ожидать облачную погоду, а в некоторых регионах не обойдется без дождя. Средняя температура снизится до +8...+13 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра и метеоролог Наталка Диденко.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 1 апреля
По данным специалистов, сегодня по всей территории нашей страны солнце почти не выглянет. Днем дожди ожидаются в северных областях. И только на юге и на юго-востоке осадков не будет.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, а температура составит +8...+13 °С, в южной и юго-восточной части +13...+18 °С.
Прогноз погоды от Диденко на 1 апреля
По словам синоптика Наталки Диденко, сегодня следует ожидать дожди из-за циклона, который и обусловит такую погоду в северных областях, в западных, а также не обойдет Харьковщину.
В центральной части днем без существенных осадков, в южной части - сухо, даже может выглянуть солнышко.
Температура воздуха составит:
- на севере +8...+12 °С;
- на западе +10...+14 °С;
- в центре +12...+16 °С;
- на востоке +14...+17 °С;
- на юге +14...+19 °С.
В Киеве 1 апреля температура будет колебаться около +9...+11 °С.
Напомним, жителей Харькова предупредили о дождях: температура воздуха прогреется до +17 °С.
Также синоптики сообщили, что на юге на юго-востоке 1 апреля обойдется без осадков.
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