Сегодня почти по всей территории Украины будет дождливо, а температура снизится

Женщина и мужчина под дождем с зонтиком. Фото: pexels.com

Сегодня, во вторник, 1 апреля, в Украине следует ожидать облачную погоду, а в некоторых регионах не обойдется без дождя. Средняя температура снизится до +8...+13 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра и метеоролог Наталка Диденко.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 1 апреля

По данным специалистов, сегодня по всей территории нашей страны солнце почти не выглянет. Днем дожди ожидаются в северных областях. И только на юге и на юго-востоке осадков не будет.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, а температура составит +8...+13 °С, в южной и юго-восточной части +13...+18 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Диденко на 1 апреля

По словам синоптика Наталки Диденко, сегодня следует ожидать дожди из-за циклона, который и обусловит такую погоду в северных областях, в западных, а также не обойдет Харьковщину.

В центральной части днем без существенных осадков, в южной части - сухо, даже может выглянуть солнышко.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Температура воздуха составит:

на севере +8...+12 °С;

на западе +10...+14 °С;

в центре +12...+16 °С;

на востоке +14...+17 °С;

на юге +14...+19 °С.

В Киеве 1 апреля температура будет колебаться около +9...+11 °С.

Скриншот сообщения Диденко

Напомним, жителей Харькова предупредили о дождях: температура воздуха прогреется до +17 °С.

Также синоптики сообщили, что на юге на юго-востоке 1 апреля обойдется без осадков.