Магнитные бури сегодня - чего ожидать

Мужчина держится за голову из-за боли. Фото: Freepik

Во вторник, 1 апреля, сильных магнитных бурь на Земле не прогнозируется. В течение суток солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 1 апреля

Отмечается, что 1 апреля существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли 14 вспышек класса С и пять вспышек класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М1,5.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,5 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса M и небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 1 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 50%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 65.

Как магнитные бури влияют на организм

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Однако предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Основные возможные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Отметим, что 1 апреля в Украине будет облачно, а в некоторых регионах ожидается дождь. Кроме того, средняя температура снизится до +8...+13 °С.

В то же время синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в течение недели. Поэтому с 31 марта по 6 апреля прогнозируют теплую, но дождливую погоду.