Похолодание в Украине — синоптики назвали точную дату

Снег в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украину идет мощное похолодание. Практически повсюду распространится холодная воздушная масса. Кроме того, ожидается сильный ветер и снег.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона.

Читайте также:

Что прогнозирует Диденко

В западных областях Украины в субботу, 5 апреля, начнется похолодание, а уже 6 апреля — холодная воздушная масса распространится практически повсюду.

Погода в Украине 6 апреля. Фото: Meteopost

"Похолодание на следующей неделе усилится, будет сопровождаться вероятными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом", — рассказала Диденко.

Предупреждение о похолодании от Укргидрометцентра

Птуха отметила, что на выходных в Украине прогнозируется похолодание, которое продлится примерно до 9 апреля.

Погода в Украине 5 апреля. Фото: Укргидрометцентр

"Это снижение, которое ожидаем на выходных, до 9 апреля, скорее всего, продержится, такие невысокие температурные показатели. И уже определенный сдвиг в более весенние температуры будет после 9 апреля", — рассказала она.

Самое ощутимое похолодание будет в западных, северных и частично центральных областях, где возможен мокрый снег. Однако снижение температуры воздуха охватит всю страну.

Погода в Украине 6 апреля. Фото: Укргидрометцентр

В западных и северных областях ночные температуры могут приблизиться к нулю, а днем будут оставаться плюсовыми, но невысокими.

Кроме того, возможны туманы, поэтому на дорогах стоит быть осторожными.

Напомним, завтра в Украине 2 апреля ожидаются дожди почти по всей территории страны. Также возможны сильные порывы ветра.

А 1 апреля сильных магнитных бурь на Земле не будет. Однако на солнце 65 солнечных пятен