Похолодание в Украине — синоптики назвали точную дату

В Украину идет сильное похолодание со снегом — прогноз синоптиков
В Украину идет мощное похолодание. Практически повсюду распространится холодная воздушная масса. Кроме того, ожидается сильный ветер и снег.
Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и спикер Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона.
Что прогнозирует Диденко
В западных областях Украины в субботу, 5 апреля, начнется похолодание, а уже 6 апреля — холодная воздушная масса распространится практически повсюду.
"Похолодание на следующей неделе усилится, будет сопровождаться вероятными ночными заморозками, усилением ветра и мокрым снегом", — рассказала Диденко.
Предупреждение о похолодании от Укргидрометцентра
Птуха отметила, что на выходных в Украине прогнозируется похолодание, которое продлится примерно до 9 апреля.
"Это снижение, которое ожидаем на выходных, до 9 апреля, скорее всего, продержится, такие невысокие температурные показатели. И уже определенный сдвиг в более весенние температуры будет после 9 апреля", — рассказала она.
Самое ощутимое похолодание будет в западных, северных и частично центральных областях, где возможен мокрый снег. Однако снижение температуры воздуха охватит всю страну.
В западных и северных областях ночные температуры могут приблизиться к нулю, а днем будут оставаться плюсовыми, но невысокими.
Кроме того, возможны туманы, поэтому на дорогах стоит быть осторожными.
Напомним, завтра в Украине 2 апреля ожидаются дожди почти по всей территории страны. Также возможны сильные порывы ветра.
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