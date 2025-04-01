Погода 2 квітня — детальний прогноз погоди від Наталки Діденко

Холодна погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у середу, 2 квітня, очікується переважно дощова погода. Опади прогнозуються майже по всій території держави. Лише на заході, ближче до вечора, дощі вщухнуть. Також вже за кілька днів в Україні суттєво похолодає, у деяких областях будуть заморозки та мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні 2 квітня

На півночі та заході країни слід приготуватись до сильного вітру північного напрямку. Пориви можуть досягати штормових значень — 15–20 м/с.

Температурна ситуація буде контрастною. Найтепліше повітря затримається у східних і південних регіонах, а також у Дніпропетровській області — тут повітря прогріється до +14...+19 °С. У центральних областях очікується температура в межах +10...+14 °С, а на Вінниччині буде трохи прохолодніше: +7...+11 °С.

Температурна карта України 2 квітня. Фото: Метеопост

На заході України стовпчики термометра показуватимуть +9...+12 °С, однак на Волині й Рівненщині можливе короткочасне потепління до +12...+16 °С. Найпрохолодніше буде на півночі: вдень температура становитиме лише +7...+9 °С.

Прогноз погоди у Києві 2 квітня

У Києві день буде вологим. Наталка Діденко прогнозує, що будуть періодичні дощі та сильний вітер. Максимальна температура повітря вдень не перевищить +9 °С.

В Україну прийде різке похолодання

Потепління очікується ближче до п’ятниці, проте вже з суботи західні області першими відчують нову хвилю холоду. Наталка Діденко застерігає, що з неділі, 6 квітня, холодна повітряна маса пошириться майже на всю територію України.

Температурна карта України 6 квітня. Фото: Метеопост

Наступний тиждень, за попередніми даними, принесе суттєве похолодання: можливі нічні заморозки, посилення вітру та навіть мокрий сніг у деяких регіонах. Проте, як пояснює Наталка Діденко, цей прогноз ще не точний і може змінюватися.

Нагадаємо, синоптики повідомили, які області України у вівторок, 1 квітня, накриє дощами.

Також стало відомо, як змінюватиметься погода в Україні з 31 березня до 6 квіня — синоптики склали прогноз погоди на тиждень.