Погода 2 апреля — подробный прогноз погоды от Наталки Диденко

Холодная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 2 апреля, ожидается преимущественно дождливая погода. Осадки прогнозируются почти по всей территории государства. Только на западе, ближе к вечеру, дожди утихнут. Также уже через несколько дней в Украине существенно похолодает, в некоторых областях будут заморозки и мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды в Украине 2 апреля

На севере и западе страны следует приготовиться к сильному ветру северного направления. Порывы могут достигать штормовых значений — 15-20 м/с.

Температурная ситуация будет контрастной. Самый теплый воздух задержится в восточных и южных регионах, а также в Днепропетровской области — здесь воздух прогреется до +14...+19 °С. В центральных областях ожидается температура в пределах +10...+14 °С, а в Винницкой области будет немного прохладнее: +7...+11 °С.

Температурная карта Украины 2 апреля. Фото: Метеопост

На западе Украины столбики термометра будут показывать +9...+12 °С, однако на Волыни и Ровенщине возможно кратковременное потепление до +12...+16 °С. Прохладнее всего будет на севере: днем температура составит лишь +7...+9 °С.

Прогноз погоды в Киеве 2 апреля

В Киеве день будет влажным. Наталка Диденко прогнозирует, что будут периодические дожди и сильный ветер. Максимальная температура воздуха днем не превысит +9 °С.

В Украину придет резкое похолодание

Потепление ожидается ближе к пятнице, однако уже с субботы западные области первыми почувствуют новую волну холода. Наталка Диденко предостерегает, что с воскресенья, 6 апреля, холодная воздушная масса распространится почти на всю территорию Украины.

Температурная карта Украины 6 апреля. Фото: Метеопост

Следующая неделя, по предварительным данным, принесет существенное похолодание: возможны ночные заморозки, усиление ветра и даже мокрый снег в некоторых регионах. Однако, как объясняет Наталка Диденко, этот прогноз еще не точный и может меняться.

Напомним, синоптики сообщили, какие области Украины во вторник, 1 апреля, накроет дождями.

Также стало известно, как будет меняться погода в Украине с 31 марта по 6 апреля — синоптики составили прогноз погоды на неделю.