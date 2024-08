Звезду Голливуда Майкла Медсена арестовали в Калифорнии - причины

Американский актер Майкл Мэдсен. Фото: Far Out / YouTube Still

Американского актера Майкла Медсена, известного своими ролями в фильмах культового режиссера Квентина Тарантино, посадили в тюрьму. Его обвиняют в домашнем насилии.

Звезду Голливуда Майкла Медсена арестовали в Калифорнии

В департамент шерифа округа Лос-Анджелес поступил звонок 18 августа. После полуночи позвонила по телефону жена Майкла Медсена и заявила, что "супруг толкнул и запер ее снаружи дома".

Майкл Медсен был арестован в Калифорнии. Фото: instagram/michaelmadsenofficial

Актера, сыгравшего главные роли в фильмах Квентина Тарантино "Бешеные псы", "Убить Билла" и "Мерзкая восьмерка", арестовали. Его обвиняют в домашнем насилии.

По законам США за это преступление предусмотрено тюремное заключение на срок до 12 месяцев. Однако Медсен внес залог в размере 200 тысяч долларов США и вышел на свободу. Адвокат сообщил журналистам, что "это были разногласия между Майклом и его женой, которые, как мы надеемся, разрешатся положительно для них обоих".

Актер женат на Де Анне Морган. Они вместе уже 28 лет и воспитывают троих сыновей.

Майкла Медсена обвиняют в домашнем насилии в отношении жены. Фото: instagram/michaelmadsenofficial

