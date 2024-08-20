Джордж Клуні постраждав від диктатури Путіна

Актор Джордж Клуні з дружиною. Фото: Reuters

Благодійний фонд Джорджа та Амаль Клуні заборонили в Росії через звинувачення в тому, що він використовував "діяльність голлівудського масштабу" для "дискредитації" країни. Фонд Клуні за справедливість, який заснував актор і правозахисник, влада Москви визнала "небажаним".

Про це пише Daily Mail.

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У своїй заяві кремлівські прокурори заявили: "Під прикриттям гуманітарних ідей ці "борці за справедливість"...сприяли кримінальним розслідуванням проти найвищої влади Росії".

Актор Джордж Клуні. Фото: Reuters

У той час Кремль стверджував, що фонд брав участь у "судовому сафарі проти російських журналістів", що Джлордж Клуні заперечував. Прокурори також висміяли історію Амаль Клуні як адвоката з прав людини, відомої веденням резонансних справ.

Джордж Клуні сказав, що "ми у Фонді Клуні ніколи не будемо переслідувати журналістів, навіть якщо ми з ними не згодні".

Фонд справедливості Клуні не має офісу в Росії.

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