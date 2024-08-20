Актер Джордж Клуни с супругой. Фото: Reuters

Благотворительный фонд Джорджа и Амаль Клуни запретили в России по обвинению в том, что он использовал "деятельность голливудского масштаба" для "дискредитации" страны. Фонд Клуни за справедливость, который основал актер и правозащитник, власти Москвы признали "нежелательным".

Об этом пишет Daily Mail.

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В своем заявлении кремлевские прокуроры заявили: "Под прикрытием гуманитарных идей эти "борцы за справедливость"... способствовали уголовным расследованиям против высшей власти России".

Актер Джордж Клуни. Фото: Reuters

В то время Кремль утверждал, что фонд участвовал в "судебном сафари против российских журналистов", что Джлордж Клуни отрицал. Прокуроры также высмеяли историю Амаль Клуни как адвоката по правам человека, известного ведением резонансных дел.

Джордж Клуни сказал, что "мы в Фонде Клуни никогда не будем преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны".

У Фонда справедливости Клуни нет офиса в России.

Напомним, Тарас Цымбалюк попал в скандал из-за песен путинистов. А раньше мы писали, что известная звезда американской сцены спела с путинистами.