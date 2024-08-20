Зірку Голлівуду Майкла Медсена заарештували в Каліфорнії — причини

Зірка фільму "Убити Білла" опинився за ґратами через домашнє насильство
Американського актора Майкла Медсена, який відомий своїми ролями в фільмах культового режисера Квентіна Тарантіно, посадили у в'язницю. Його звинувачують у домашньому насильстві.
Про це пише Variety.
Зірку Голлівуду Майкла Медсена заарештували в Каліфорнії
У департамент шерифа округу Лос-Анджелес надійшов дзвінок 18 серпня. Після опівночі зателефонувала дружина Майкла Медсена і заявила, що "чоловік штовхнув і замкнув її зовні будинку".
Актора, який зіграв головні ролі у фільмах Квентіна Тарантіно "Скажені пси", "Убити Білла" і "Мерзенна вісімка", заарештували. Його звинувачують у домашньому насильстві.
За законами США за цей злочин передбачено тюремне ув'язнення на термін до 12 місяців. Однак Медсен вніс заставу у розмірі 200 тисяч доларів США і вийшов на волю. Адвокат повідомив журналістам, що "це були розбіжності між Майклом і його дружиною, які, як ми сподіваємося, вирішаться позитивно для них обох".
Актор одружений з Де Анною Морган. Вони разом вже 28 років та виховують трьох синів.
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