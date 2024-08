Зірку Голлівуду Майкла Медсена заарештували в Каліфорнії — причини

Американський актор Майкл Медсен. Фото: Far Out / YouTube Still

Американського актора Майкла Медсена, який відомий своїми ролями в фільмах культового режисера Квентіна Тарантіно, посадили у в'язницю. Його звинувачують у домашньому насильстві.

Про це пише Variety.

Читайте також:

Зірку Голлівуду Майкла Медсена заарештували в Каліфорнії

У департамент шерифа округу Лос-Анджелес надійшов дзвінок 18 серпня. Після опівночі зателефонувала дружина Майкла Медсена і заявила, що "чоловік штовхнув і замкнув її зовні будинку".

Майкла Медсена заарештували в Каліфорнії. Фото: instagram/michaelmadsenofficial

Актора, який зіграв головні ролі у фільмах Квентіна Тарантіно "Скажені пси", "Убити Білла" і "Мерзенна вісімка", заарештували. Його звинувачують у домашньому насильстві.

За законами США за цей злочин передбачено тюремне ув'язнення на термін до 12 місяців. Однак Медсен вніс заставу у розмірі 200 тисяч доларів США і вийшов на волю. Адвокат повідомив журналістам, що "це були розбіжності між Майклом і його дружиною, які, як ми сподіваємося, вирішаться позитивно для них обох".

Актор одружений з Де Анною Морган. Вони разом вже 28 років та виховують трьох синів.

Майкла Медсена звинувачують у домашньому насильстві щодо дружини. Фото: instagram/michaelmadsenofficial

Нагадаємо, співака Володимира Винника захейтили українці через його громадську позицію. Також акторка Ольга Сумська заступилась за актора Тараса Цимбалюка, який осоромився "голосними" заявами.