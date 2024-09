Уилл Дженнингс, написавший хит "Титанику", скончался.

Хитмейкер Уилл Дженнингс. Фото: Ron Galella, Ltd.

Автор хита "My heart will go on" из легендарного фильма "Титаник" Уилл Дженнингс умер. Музыканту было 80 лет.

Печальное известие сообщило издание The Hollywood Reporter.

Композитор Уилл Дженнингс умер в 80 лет

Голливудский хитмейкер скончался 7 сентября в собственном доме в Тайлере, штат Техас, США. Виллу Дженнингсу было 80 лет. Последние 5-6 лет он жаловался на ухудшение здоровья. Впрочем, доподлинно неизвестно, болел ли музыкант. Причину смерти пока не объявили.

Вилла Дженнингса прославили две его работы, и обе принесли "Оскар". В 1983 году он написал песню "Up Where We Belong" к фильму "Офицер и джентльмен" и именно эта победа зажгла его звезду.

Впрочем, самую большую славу Дженнингс получил после выхода фильма "Титаник". Он вместе с соавтором и композитором Джеймсом Горнером записал "My heart will go on". Вокальную партию исполнила Селин Дион. Именно в ее исполнении легендарный хит наиболее известен и является одним из самых успешных в мире.

