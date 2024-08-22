Ален Делон побажав усипити собаку після своєї смерті — реакція родини

Французький актор Ален Делон. Фото: Instagram/alaindelondaily_

Французький актор Ален Делон, який покинув цей світ 18 серпня, хотів померти в один день зі своїм собакою Лубо. Він побажав усипити тварину, якщо помре першим. Однак, родина вирішила інакше.

Про своє бажання актор розповідав в інтерв'ю для Paris Match у 2018 році.

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Ален Делон побажав усипити свою собаку, якщо помре першим

У 2018 році журналісти видання Paris Match запитали актора, чи не боїться він померти. Він відповів, що це лише питання часу. Втім, хвилювався за домашнього улюбленця.

"Що я точно знаю, так це те, що я не залишу свого пса на самоті. Це моя собака, бельгійська вівчарка, яку я люблю, як дитину. Його звуть Лубо", — сказав актор.

Французький актор Ален Делон і його пес Лубо. Фото: Instagram/alaindelondaily_

Делон мав 50 собак, але Лубо він вважав особливим другом. У них був міцний емоційний зв'язок.

"Якщо я помру раніше за нього, то попрошу ветеринара забрати нас разом. Він покладе його так, щоб він помер у мене на руках. Я краще так зроблю, ніж знатиму, що він дозволить собі померти на моїй могилі з такими стражданнями", — висловив своє бажання актор.

Ентоні Делон з собакою Лубо. Фото: instagram/therealanthonydelon

Втім, родина померлого вирішила, що не може вчинити так зі своїм другом. Лубо — повноправний член сім'ї, тому буде продовжувати жити з дітьми актора. Ймовірно він буде з наймолодшим сином Аленом Фаб'єном.

Ентоні Делон грається з Лубо. Фото: instagram/therealanthonydelon

Нагадаємо, ми розповіли, коли та де поховають Ален Делона. Також ми писали про деталі його смерті у 88-річному віці.