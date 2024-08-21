Ален Делон побажав непублічних похоронів — подробиці

Французький актор Ален Делон. Фото: Reuters

Культового актора Ален Делона проведуть в останню путь вже цими вихідними. На його похорони приїдуть лише рідні.

Про це пише французький телеканал BFM TV.

Читайте також:

Ален Делона поховають 24 серпня в оточенні рідних

Французький актор помер 18 серпня. Його похорони відбудуться 24 серпня о 17:00. Втім, не з'являться інші зірки та мільйони прихильників. Делон побажав, щоб прощання було непублічним. Його поховають троє дітей та близько 40 запрошених рідних.

Могила актора розташована в комуні Душі, де він прожив майже половину свого життя. Він заповів бути похованим поруч з його 35 собаками.

Похорон Ален Делон організують лише для рідних. Фото: Instagram/alaindelondaily_

Втім, на прощання дуже хоче потрапити його колишня кохана Хіромі Роллін. У неї рік тому виник конфлікт з дітьми актора. Вони звинуватили її у знущанні з батька та вигнали з дому, тому не хочуть бачити і на кладовищі.

Колеги актора планують згодом організувати ще одну церемонію прощання, однак вже з представниками кіноіндустрії.

Нагадаємо, ми розповідали деталі смерті Ален Делона. Також останні місяці актор був під повною опікою.