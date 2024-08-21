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Смерть Ален Делона — когда и где похоронят культового актера

21 августа 2024 23:07
Антонина Завадская - Редактор
Ален Делон пожелал непубличных похорон.
Французский актер Ален Делон. Фото: Reuters
Антонина Завадская - Редактор

Культового актера Ален Делона проведут в последний путь уже в эти выходные. На его похороны приедут только родные.

Об этом пишет французский телеканал BFM TV.

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Французский актер скончался 18 августа. Его похороны состоятся 24 августа в 17:00. Впрочем, не придут другие звезды и миллионы поклонников. Делон пожелал, чтобы прощание было непубличным. Его похоронят трое детей и около 40 родных.

Могила актера расположена в коммуне Души, где он прожил почти половину своей жизни. Он приказал быть похороненным рядом с его 35 собаками.

Похороны Ален Делон организуют только для родных. Фото: Instagram/alaindelondaily_
Похороны Алена Делона организуют только для родных. Фото: Instagram/alaindelondaily_

Впрочем, на прощание очень хочет попасть его бывшая возлюбленная Хиром Роллин. У нее год назад возник конфликт с детьми актера. Они обвинили ее в издевательстве над отцом и выгнали из дома, поэтому не хотят видеть и на кладбище.

Коллеги актера планируют со временем организовать еще одну церемонию прощания, однако уже с представителями кино индустрии.

Напомним, мы рассказывали детали смерти Алена Делона. Также последние месяцы актер был под полной опекой.

Франция смерть Голливуд актеры похороны

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