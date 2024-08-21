Ален Делон пожелал непубличных похорон.

Смерть Ален Делона — когда и где похоронят культового актера
Культового актера Ален Делона проведут в последний путь уже в эти выходные. На его похороны приедут только родные.
Об этом пишет французский телеканал BFM TV.
Ален Делона похоронят 24 августа в окружении родных
Французский актер скончался 18 августа. Его похороны состоятся 24 августа в 17:00. Впрочем, не придут другие звезды и миллионы поклонников. Делон пожелал, чтобы прощание было непубличным. Его похоронят трое детей и около 40 родных.
Могила актера расположена в коммуне Души, где он прожил почти половину своей жизни. Он приказал быть похороненным рядом с его 35 собаками.
Впрочем, на прощание очень хочет попасть его бывшая возлюбленная Хиром Роллин. У нее год назад возник конфликт с детьми актера. Они обвинили ее в издевательстве над отцом и выгнали из дома, поэтому не хотят видеть и на кладбище.
Коллеги актера планируют со временем организовать еще одну церемонию прощания, однако уже с представителями кино индустрии.
Напомним, мы рассказывали детали смерти Алена Делона. Также последние месяцы актер был под полной опекой.
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