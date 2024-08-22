Ален Делон пожелал усыпить собаку после своей смерти - реакция семьи

Французский актер Ален Делон. Фото: Instagram/alaindelondaily_

Французский актер Ален Делон, покинувший этот мир 18 августа, хотел умереть в один день со своей собакой Лубо. Он пожелал усыпить животное, если он умрет первым. Однако семья решила иначе.

О своем желании актер рассказывал в интервью Paris Match в 2018 году.

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Ален Делон пожелал усыпить свою собаку, если умрет первым

В 2018 году журналисты издания Paris Match спросили актера, не боится ли он умереть. Он ответил, что это только вопрос времени. Впрочем, волновался за домашнего питомца.

"Что я точно знаю, так это то, что я не оставлю своего пса в одиночестве. Это моя собака, бельгийская овчарка, которую я люблю, как ребенка. Его зовут Лубо", — сказал актер.

Французский актер Ален Делон и его пес Лубо. Фото: Instagram/alaindelondaily_

Делон имел 50 собак, но Лубо он считал особым другом. У них была крепкая эмоциональная связь.

"Если я умру раньше него, то попрошу ветеринара забрать нас вместе. Он положит его так, чтобы он умер у меня на руках. Я лучше так сделаю, чем узнаю, что он позволит себе умереть на моей могиле с такими страданиями", — выразил свое желание актер.

Энтони Делон с собакой Лубо. Фото: instagram/therealanthonydelon

Впрочем, семья умершего решила, что не может поступить так со своим другом. Лубо — полноправный член семьи, поэтому будет продолжать жить с детьми актера. Вероятно, оселится с самым младшим сыном Алена Фабьеном.

Энтони Делон играет с Лубо. Фото: instagram/therealanthonydelon

Напомним, мы рассказали, когда и где похоронят Ален Делона. Также мы писали о деталях его смерти в 88-летнем возрасте.