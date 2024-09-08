У родині Ніколь Кідман жахливе горе — деталі

Австралійська акторка Ніколь Кідман. Фото: instagram/nicolekidman

Зірка Голлівуду Ніколь Кідман дізналась жахливу звістку під час Венеційського кінофестивалю. Їй повідомили про смерть близької людини.

Про це пише People.

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В акторки померла мама — Жанель Енн Кідман. Ніколь дізналась про це на острові Лідо, Італія. Вона прибула на Венеційський кінофестиваль, де мала забрати нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Дівчинка". Втім, вручення відбулось вже без неї.

Ніколь Кідман з мамою в 2018. Фото: Allison Voight/SplashNews

Акторка відразу після звістки терміново повернулась до США.

"Я шокована і маю їхати до своєї родини, але ця нагорода — для неї (для мами. — Ред.). Вона сформувала мене, спрямовувала мене та зробила мене. Я дуже вдячна за те, що можу вимовити її ім'я перед усіма вами. Зіткнення життя та мистецтва розриває серце, і моє серце розбите", — оголосила акторка.

Нагадаємо, пластичний хірург розповів про секрети молодості Ніколь Кідман. Також вона вразила глибоким декольте на червоному хіднику.