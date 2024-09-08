У родині Ніколь Кідман жахливе горе — деталі

Ніколь Кідман втратила рідну людину
Зірка Голлівуду Ніколь Кідман дізналась жахливу звістку під час Венеційського кінофестивалю. Їй повідомили про смерть близької людини.
Про це пише People.
Ніколь Кідман втратила маму
В акторки померла мама — Жанель Енн Кідман. Ніколь дізналась про це на острові Лідо, Італія. Вона прибула на Венеційський кінофестиваль, де мала забрати нагороду за найкращу жіночу роль у фільмі "Дівчинка". Втім, вручення відбулось вже без неї.
Акторка відразу після звістки терміново повернулась до США.
"Я шокована і маю їхати до своєї родини, але ця нагорода — для неї (для мами. — Ред.). Вона сформувала мене, спрямовувала мене та зробила мене. Я дуже вдячна за те, що можу вимовити її ім'я перед усіма вами. Зіткнення життя та мистецтва розриває серце, і моє серце розбите", — оголосила акторка.
Нагадаємо, пластичний хірург розповів про секрети молодості Ніколь Кідман. Також вона вразила глибоким декольте на червоному хіднику.
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