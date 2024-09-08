В семье Николь Кидман ужасное горе.

Австралийская актриса Николь Кидман. Фото: instagram/nicolekidman

Звезда Голливуда Николь Кидман узнала ужасное известие во время Венецианского кинофестиваля. Ей сообщили о смерти близкого человека.

Об этом пишет People.

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У актрисы умерла мама — Жанель Энн Кидман. Николь узнала об этом на острове Лидо, Италия. Она прибыла на Венецианский кинофестиваль, где должна была забрать награду за лучшую женскую роль в фильме "Девочка". Впрочем, вручение состоялось уже без нее.

Николь Кидман с мамой в 2018. Фото: Allison Voight/SplashNews

Актриса сразу после известия срочно вернулась в США.

"Я шокирована и должна ехать в свою семью, но эта награда - для нее (для мамы – прим. ред.). Она сформировала меня, направляла меня и сделала меня. Я очень благодарна за то, что могу произнести ее имя перед всеми вами. Столкновение жизни и искусства разрывает сердце, и мое сердце разбито", — объявила актриса.

Напомним, пластический хирург рассказал о секретах молодости Николь Кидман. Также она поразила глубоким декольте на красном тротуаре.