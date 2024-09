Вілл Дженнінгс, який написав хіт "Титаніку", помер — деталі

Хітмейкер Вілл Дженнінгс. Фото: Ron Galella, Ltd.

Автор хіта "My heart will go on" з легендарного фільму "Титанік" Вілл Дженнінгс помер. Музиканту було 80 років.

Сумну звістку повідомило видання The Hollywood Reporter.

Композитор Вілл Дженнінгс помер у 80 років

Голлівудський хітмейкер помер 7 вересня у власному будинку в місті Тайлер, штат Техас, США. Віллу Дженнігсу було 80 років. Останні 5-6 років він скаржився на погіршення здоров'я. Втім, достеменно невідомо, чи хворів музикант. Причину смерті — поки що не оголосили.

Вілла Дженнінгса прославили дві його роботи, і обидві принесли "Оскар". У 1983 році він написав пісню "Up Where We Belong" до фільму "Офіцер і джентльмен" і саме ця перемога запалила його зірку.

Втім, найбільшу славу Дженнінгс отримав після виходу фільму "Титанік". Він разом зі співавтором і композитором Джеймсом Горнером записав "My heart will go on". Вокальну партію виконала Селін Діон. Саме в її виконанні легендарний хіт найбільше відомий і є одним з найуспішніших у світі.

