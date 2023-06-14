Ученые создали робота, который может дышать: как он выглядит
Американская компания Thermetrics создала первого в мире робота, который может дышать. Также этот робот может выделять пот и дрожать.
Ученые создали такой экземпляр для более глубоких исследований человеческого организма. Об этом пишет издание РБК Украина.
Сообщается, что робот ANDI — это первый тепловой манекен, который можно использовать на открытом воздухе. На нем можно проводить эксперименты в условиях экстремальной жары, а также изучить влияние солнечной радиации.
Также отмечается, что в мире насчитывается 10 таких манекенов. Большинство приобрели производители спортивной одежды, роботы ее тестируют.
Как предполагается, этим летом ученые объединят ANDI с биометеорологическим тепловым роботом ASU, по имени MaRTy, чтобы лучше понять механизмы человеческого потоотделения.
"Мы можем переносить разные модели ИМТ, разные возрастные характеристики и разные заболевания в ANDI", — говорит научный сотрудник ASU Анкит Джоши.
📣 Introducing ANDI:— Arizona State University (@ASU) Июнь 5, 2023
The world's first outdoor sweating, breathing and walking manikin.
ANDI является текущим методом, используемым в группе ASU исследователей для измерения того, как причины различных клеток типа и внутренних органов.
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Напомним, ученые компании Engineered Arts захотели, чтобы машина могла вести "осознанный" диалог с человеком. Для этого они подключили робота Ameca к нейросети от OpenAI.
Они признаются, что благодаря чат-боту ChatGPT, андроид отвечает на вопросы. Кроме того, инженеры наделили робота мышцами. Это создало незаурядный эффект: робот фактически превратился в живое существо с эмоциями и движениями.