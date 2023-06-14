Ученые создали робота, который может дышать: как он выглядит

Ученые создали робот ANDI. Фото: Аsu.edu

Американская компания Thermetrics создала первого в мире робота, который может дышать. Также этот робот может выделять пот и дрожать.

Ученые создали такой экземпляр для более глубоких исследований человеческого организма. Об этом пишет издание РБК Украина.

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Сообщается, что робот ANDI — это первый тепловой манекен, который можно использовать на открытом воздухе. На нем можно проводить эксперименты в условиях экстремальной жары, а также изучить влияние солнечной радиации.

Робот ANDI. Фото: Twitter/DavidRozul

Также отмечается, что в мире насчитывается 10 таких манекенов. Большинство приобрели производители спортивной одежды, роботы ее тестируют.

Робот ANDI. Фото: Twitter/DavidRozul

Как предполагается, этим летом ученые объединят ANDI с биометеорологическим тепловым роботом ASU, по имени MaRTy, чтобы лучше понять механизмы человеческого потоотделения.

"Мы можем переносить разные модели ИМТ, разные возрастные характеристики и разные заболевания в ANDI", — говорит научный сотрудник ASU Анкит Джоши.

Робот ANDI. Фото: Аsu.edu

📣 Introducing ANDI:

The world's first outdoor sweating, breathing and walking manikin.



ANDI является текущим методом, используемым в группе ASU исследователей для измерения того, как причины различных клеток типа и внутренних органов.



Learn more: https://t.co/tXQNoXKE8K pic.twitter.com/WAU0hKHt7G — Arizona State University (@ASU) Июнь 5, 2023

Напомним, ученые компании Engineered Arts захотели, чтобы машина могла вести "осознанный" диалог с человеком. Для этого они подключили робота Ameca к нейросети от OpenAI.

Они признаются, что благодаря чат-боту ChatGPT, андроид отвечает на вопросы. Кроме того, инженеры наделили робота мышцами. Это создало незаурядный эффект: робот фактически превратился в живое существо с эмоциями и движениями.