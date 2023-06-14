Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Ученые создали робота, который может дышать: как он выглядит arrow

Ученые создали робота, который может дышать: как он выглядит

14 июня 2023 00:46
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ученые создали робота, который может дышать: как он выглядит
Ученые создали робот ANDI. Фото: Аsu.edu
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Американская компания Thermetrics создала первого в мире робота, который может дышать. Также этот робот может выделять пот и дрожать.

Ученые создали такой экземпляр для более глубоких исследований человеческого организма. Об этом пишет издание РБК Украина.

Читайте также:

Сообщается, что робот ANDI — это первый тепловой манекен, который можно использовать на открытом воздухе. На нем можно проводить эксперименты в условиях экстремальной жары, а также изучить влияние солнечной радиации.

Робот ANDI. Фото: Twitter/DavidRozul

Также отмечается, что в мире насчитывается 10 таких манекенов. Большинство приобрели производители спортивной одежды, роботы ее тестируют.

Робот ANDI. Фото: Twitter/DavidRozul

Как предполагается, этим летом ученые объединят ANDI с биометеорологическим тепловым роботом ASU, по имени MaRTy, чтобы лучше понять механизмы человеческого потоотделения.

"Мы можем переносить разные модели ИМТ, разные возрастные характеристики и разные заболевания в ANDI", — говорит научный сотрудник ASU Анкит Джоши.

Робот ANDI. Фото: Аsu.edu

Напомним, ученые компании Engineered Arts захотели, чтобы машина могла вести "осознанный" диалог с человеком. Для этого они подключили робота Ameca к нейросети от OpenAI.

Они признаются, что благодаря чат-боту ChatGPT, андроид отвечает на вопросы. Кроме того, инженеры наделили робота мышцами. Это создало незаурядный эффект: робот фактически превратился в живое существо с эмоциями и движениями.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас