Ученые создали робота, который может дышать: как он выглядит

📣 Introducing ANDI:

The world's first outdoor sweating, breathing and walking manikin.



ANDI является текущим методом, используемым в группе ASU исследователей для измерения того, как причины различных клеток типа и внутренних органов.



Learn more: https://t.co/tXQNoXKE8K pic.twitter.com/WAU0hKHt7G