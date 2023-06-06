Емоційний та розумний: що робить із залізом ChatGPT

Робот на основі ChatGPT. Фото: Скріншот

Вчені компанії Engineered Arts захотіли, аби машина могла вести "усвідомлений" діалог з людиною. Для цього вони підключили робота Ameca до нейромережі від OpenAI.

Результат просто приголомшив науковців. Про це пише видання The Verge.

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Вони зізнаються, що завдяки чат-боту ChatGPT, андроїд відповідає на питання. Крім того, інженери промоглися оснастити робота м'язами. Це все створило неабиякий ефект: робот фактично пертвоився на живу істоту з емоціями та рухами.

"Дивовижно, які прості речі можна зробити, щоб машина виглядала розумною", — заявив генеральний директор Engineered Arts Вілл Джексон.

Як з'ясувалося, робот легко розпізнає сарказм та жарт, має власні "спогади" та позицію. Йому запропонували "вбити всіх людей", на це відповідь буда однозначною — ні.

Нагадаємо, фізик та експерт зі штучного інтелекту з Массачусетського технологічного інституту Макс Тегмарк розповів, що люди несуть відповідальність за вимирання багатьох видів тварин. За його словами, коли штучний інтелект стане розумнішим, на людей чекає така ж доля.