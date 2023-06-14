Науковці створили робота, що може дихати: як він виглядає

Вчені створили робот ANDI. Фото: Аsu.edu

Американська компанія Thermetrics створила перший у світі робот, який може дихати. Також цей робот може виділяти піт та тремтіти.

Вчені створили такий екземпляр для більш глибоких досліджень людського організму. Про це пише видання РБК Україна.

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Повідомляється, що робот ANDI — це перший тепловий манекен, який можна використовувати на відкритому повітрі. На ньому можна проводити експерименти в умовах екстремальної спеки, а також досліджувати вплив сонячної радіації.

Робот ANDI. Фото: Тwitter/DavidRozul

Також зазначається, що у світі наразі налічується 10 таких манекенів. Більшість придбали виробники спортивного одягу, роботи використовуються для його тестування.

Робот ANDI. Фото: Тwitter/DavidRozul

Як передбачається, цього літа дослідники об'єднають ANDI з біометеорологічним тепловим роботом ASU, на ім'я MaRTy, щоб краще зрозуміти механізми людського потовиділення.

"Ми можемо переносити різні моделі ІМТ, різні вікові характеристики та різні захворювання в ANDI", — каже науковий співробітник ASU Анкіт Джоші.

Робот ANDI. Фото: Аsu.edu

📣 Introducing ANDI:

The world’s first outdoor sweating, breathing and walking manikin.



ANDI is currently being used by a team of ASU researchers to measure how heat impacts different body types and internal organs.



Learn more:https://t.co/tXQNoXKE8K pic.twitter.com/WAU0hKHt7G — Arizona State University (@ASU) June 5, 2023

Нагадаємо, вчені компанії Engineered Arts захотіли, аби машина могла вести "усвідомлений" діалог з людиною. Для цього вони підключили робота Ameca до нейромережі від OpenAI.

Вони зізнаються, що завдяки чат-боту ChatGPT, андроїд відповідає на питання. Крім того, інженери спромоглися оснастити робота м'язами. Це все створило неабиякий ефект: робот фактично перетворився на живу істоту з емоціями та рухами.