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Росія може завдати ядерного удару по Україні, – Стефанчук

Політика
22 грудня 17:59
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За словами спікера парламенту, людство зіткнулося з найбільшим викликом з часів Другої світової війни
Росія може завдати ядерного удару по Україні, – Стефанчук

Росію останнім часом дуже дратує націленість України на європейський шлях і бажання вступити в НАТО. І в цьому розрізі Кремль часто натякає, що якщо інфраструктура НАТО буде рухатися далі і з'явиться в Україні, підлітний час ракет скоротиться до 7-10 хвилин, а гіперзвукової зброї – до 5. Водночас коли наша країна перестала бути ядерною державою, Росія скористалася цим і почала лякати нанесенням ядерного удару. 

Про це сказав на Конференції послів України "Дипломатія 30. Стратегія сильної держави" сказав спікер парламенту Руслан Стефанчук.

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За його словами, зараз людство зіткнулося з найбільшим викликом з часів Другої світової війни, який кинули авторитарні режими і намагаються тримати в страху все населення.

Стефанчук нагадав, що у 1991 році Україна мала третій у світі ядерний потенціал, але відмовилася від нього і стала без'ядерною державою, чим тепер користується російський агресор.

"Сьогодні Російська Федерація, яка, нагадаю, стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, то вона може завдати по нас навіть ядерний удар. Жодні дані нам у 1996 році гарантії (за Будапештським меморандумом) не працюють. Ми залишилися практично беззахисними перед ядерною загрозою. Зобов'язання з меморандуму утримуватися від загрози використання сили проти територіальної цілісності України вже було порушено Росією в 2014 році і знову порушується в 2021 році", – сказав Стефанчук.

Додамо, напередодні голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що інформація британської розвідки про напад Росії на Україну найближчими днями є "роздуванням інформаційного фону з боку Москви".

Давид Арахамія та Олександр Завитневич відповіли на запитання журналіста Новини.LIVE про те, чи можуть бути витоком інформації дані британської розвідки про ймовірне вторгнення Росії в Україну ближче до католицького Різдва:

"Вся інформація, яка є зараз, вона є в комітеті і збройних силах. Центр розвідки доповідає про все це. Дійсно, кожен день з'являється щось нове, але ця інформація відстежується постійно, кожен день", – сказав голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

Що раніше звучало про військове вторгнення РФ в Україну

  • Президент Росії Володимир Путін назвав провокаційним питання про те, чи планує Росія нападатиме на Україну, зазначивши, що РФ – миролюбна держава.
  • США вважають, що Росія готова атакувати Україну, застосувавши майже всі наземні війська на захід від Уралу.Йдеться приблизно про 100 батальйонних тактичних груп.
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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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Руслан Стефанчук війна Україна ядерна зброя
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