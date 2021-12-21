Подлет ракет за 7 минут, вооружение Украины и ультиматум НАТО: что сказал Путин о возможной войне

Президент России Владимир Путин выразил недоумение расширением НАТО на восток, а еще он подверг резкой критике военную активность США на украинском направлении.

Об этом стало известно во время коллегии Минобороны, оценки и задач РФ.

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Путина беспокоит развертывание элементов систем противоракетной обороны США вблизи российских границ.

"Нам некуда дальше отступать. Что хотят то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины, это же не за тысячи километров от нашей границы, это у порога нашего дома", — отметил президент РФ.

При этом российский лидер забыл упомянуть, что из-за действий РФ в Украине продолжают гибнуть люди на своей территории и за целостность своего государства. А Россия, тем временем, заявляет, что против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но имея гарантии безопасности.

Кроме того, Путина тревожит, что США могут под предлогами вооружить Украину и "толкать экстремистов в отдельные регионы РФ, в Крым".

Одновременно Путин сказал, что не верит в то, что США будут соблюдать письменные гарантии безопасности. А манипуляции со стороны Запада, прикрывающегося принципами международного права, попросту надоели.

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Его также не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по тем самым гарантиям безопасности, считая эти действия со стороны РФ ультиматумом.

Кроме того, по словам Путина, словам, Россия готова "предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США".

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