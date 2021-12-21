live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Политика
  • Подлет ракет за 7 минут, вооружение Украины и ультиматум НАТО: что сказал Путин о возможной войне

Подлет ракет за 7 минут, вооружение Украины и ультиматум НАТО: что сказал Путин о возможной войне

Политика
21 декабря 15:15
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 392
views-icon
Читать на украинском
Кремль якобы против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами
Подлет ракет за 7 минут, вооружение Украины и ультиматум НАТО: что сказал Путин о возможной войне

Президент России Владимир Путин выразил недоумение расширением НАТО на восток, а еще он подверг резкой критике военную активность США на украинском направлении.

Об этом стало известно во время коллегии Минобороны, оценки и задач РФ.

Читайте также: В России разработали инструкцию по созданию братских могил в срочном порядке

Путина беспокоит развертывание элементов систем противоракетной обороны США вблизи российских границ.

"Нам некуда дальше отступать. Что хотят то и делают. Но то, что они сейчас делают на территории Украины, это же не за тысячи километров от нашей границы, это у порога нашего дома", — отметил президент РФ.

При этом российский лидер забыл упомянуть, что из-за действий РФ в Украине продолжают гибнуть люди на своей территории и за целостность своего государства. А Россия, тем временем, заявляет, что против кровопролития и хочет решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но имея гарантии безопасности.

Кроме того, Путина тревожит, что США могут под предлогами вооружить Украину и "толкать экстремистов в отдельные регионы РФ, в Крым". 

Одновременно Путин сказал, что не верит в то, что США будут соблюдать письменные гарантии безопасности. А манипуляции со стороны Запада, прикрывающегося принципами международного права, попросту надоели.

Читайте также: Ответит ли Запад на ультиматумы Кремля

Его также не устроит, если западные партнеры захотят "заболтать" переговоры по тем самым гарантиям безопасности, считая эти действия со стороны РФ ультиматумом.

Кроме того, по словам Путина, словам, Россия готова "предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США".

Заявления Кремля ранее

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Нонна Лактионова
В 2014 году закончила КНУ им.Тараса Шевченка и получила диплом магистра по специальности правоведение. За год до этого, в 2013 году пришла работать на «5 канал» корреспондентом киевских новостей. Писать о жизни города и страны в целом стало не только интересно, но и важно. А найти то самое призвание и реализоваться в социальной нише помогла Революция достоинства, война… Сейчас, имея большой опыт за плечами, я перерабатываю сложную информацию и подаю ее читателям в простой и доступной «упаковке»
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 392
Россия США война Владимир Путин НАТО
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

США и НАТО расположат свои войска у границ России, если она вторгнется в Украину

23 декабря 20:47

Политика
В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

В МИД отреагировали на заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе

23 декабря 16:31

Политика
"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

"Страна, которой не существовало": что говорил Путин об Украине на итоговой пресс-конференции

23 декабря 16:25

Политика
"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

"Х*р тебе, а не Украину": что думают политики и активисты о выступлении Путина в отношении Украины

23 декабря 15:22

Политика
Главная Политика Подлет ракет за 7 минут, вооружение Украины и ультиматум НАТО: что сказал Путин о возможной войне
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен