Прогноз магнітних бур на 30 квітня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у чоловіка. Ілюстративне фото: freepik

Магнітних бур у середу, 30 квітня, на Землі не очікується. Однак на Сонці відбулося кілька спалахів, які можуть вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 30 квітня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося сім спалахів класу С. Такі спалахи сильно не впливають на Землю

Очікується, що у середу геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 30 квітня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 15%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 32.

Погане самопочуття у жінки. Фото: freepik

Як позбутися впливу магнітних бур

Як відомо, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ. Попри це, є поради, які допоможуть зменшити вплив магнітних бур на організм:

пийте багато води,

достатньо відпочивайте,

зберігайте спокій та уникайте стресів,

правильно харчуйтесь,

відмовтесь від шкідливих звичок,

медитуйте,

додайте в життя фізичну активність,

якщо маєте погане самопочуття, залишайтесь у приміщенні.

Нагадаємо, нещодавно фахівці повідомили, в які дні травня чекати магнітних бур. Цього місяця вони будуть дошкуляти метеозалежним.

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