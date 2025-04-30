Прогноз магнитных бурь на 30 апреля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у мужчины. Иллюстративное фото: freepik

Магнитных бурь в среду, 30 апреля, на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько вспышек, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 30 апреля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 30 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 32.

Плохое самочувствие у женщины. Фото: freepik

Как избавиться от влияния магнитных бурь

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Несмотря на это, есть советы, которые помогут уменьшить влияние магнитных бурь на организм:

пейте много воды,

достаточно отдыхайте,

сохраняйте спокойствие и избегайте стрессов,

правильно питайтесь,

откажитесь от вредных привычек,

медитируйте,

добавьте в жизнь физическую активность,

если имеете плохое самочувствие, оставайтесь в помещении.

Напомним, недавно специалисты сообщили, в какие дни мая ждать магнитных бурь. В этом месяце они будут донимать метеозависимых.

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