Прогноз магнитных бурь на 30 апреля — чего ожидать метеозависимым

На Солнце были вспышки — прогнозируют ли сегодня магнитные бури
Магнитных бурь в среду, 30 апреля, на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько вспышек, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 30 апреля
В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю
Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 30 апреля
Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
Количество солнечных пятен — 32.
Как избавиться от влияния магнитных бурь
Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Несмотря на это, есть советы, которые помогут уменьшить влияние магнитных бурь на организм:
- пейте много воды,
- достаточно отдыхайте,
- сохраняйте спокойствие и избегайте стрессов,
- правильно питайтесь,
- откажитесь от вредных привычек,
- медитируйте,
- добавьте в жизнь физическую активность,
- если имеете плохое самочувствие, оставайтесь в помещении.
Напомним, недавно специалисты сообщили, в какие дни мая ждать магнитных бурь. В этом месяце они будут донимать метеозависимых.
Также мы опубликовали лунный календарь дел на май. Он поможет выбрать лучшие даты последнего месяца весны.
Читайте Новини.LIVE!