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На Солнце были вспышки — прогнозируют ли сегодня магнитные бури

30 апреля 2025 11:07
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз магнитных бурь на 30 апреля — чего ожидать метеозависимым
Головная боль у мужчины. Иллюстративное фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнитных бурь в среду, 30 апреля, на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошло несколько вспышек, которые могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло семь вспышек класса С. Такие вспышки сильно не влияют на Землю

Ожидается, что в среду геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 30 апреля

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 15%
Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
Количество солнечных пятен — 32.

Магнітні бурі 30 квітня
Плохое самочувствие у женщины. Фото: freepik

Как избавиться от влияния магнитных бурь

Как известно, магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений. Несмотря на это, есть советы, которые помогут уменьшить влияние магнитных бурь на организм:

  • пейте много воды,
  • достаточно отдыхайте,
  • сохраняйте спокойствие и избегайте стрессов,
  • правильно питайтесь,
  • откажитесь от вредных привычек,
  • медитируйте,
  • добавьте в жизнь физическую активность,
  • если имеете плохое самочувствие, оставайтесь в помещении.

Напомним, недавно специалисты сообщили, в какие дни мая ждать магнитных бурь. В этом месяце они будут донимать метеозависимых.

Также мы опубликовали лунный календарь дел на май. Он поможет выбрать лучшие даты последнего месяца весны.

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