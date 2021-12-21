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В "Слуге народа" отреагировали на информацию о вторжении России в Украину на католическое Рождество

Украина
21 декабря 19:09
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Арахамия назвал такую информацию "раздуванием информационного фона со стороны Москвы"
В "Слуге народа" отреагировали на информацию о вторжении России в Украину на католическое Рождество

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что информация британской разведки о нападении России на Украину в ближайшие дни является "раздуванием информационного фона со стороны Москвы".

Об этом он сообщил 21 декабря на брифинге.

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Что рассказал Арахамия

Давид Арахамия и Александр Завитневич ответили на вопрос журналиста Новини.LIVE о том, могут ли быть утечкой информации данные британской разведки о вероятном вторжении России в Украину ближе к католическому Рождеству:

"Вся информация, которая есть сейчас, она имеется в комитете и Вооруженных силах. Центр разведки докладывает обо всем этом. Действительно, каждый день появляется что-то новое, но эта информация отслеживается постоянно, каждый день", – сказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

По мнению Давида Арахамии, ранее данные по эскалации были заранее известны из отчетов стран-партнеров посредством разведданных, а ныне эскалация началась со статьи New York Times.

"Почему возникает версия о том, что это разогревается общественное обсуждение, а не реальные разведданные. Потому что когда весной была эскалация, то мы знали об этой эскалации из отчетов наших стран-партнеров в виде разведданных. Соответствующие органы закрыто обсуждали это. Истоки были минимальны. А сейчас эскалация началась со статьи New York Times и только потом появились какие-то подтверждения в разведорганах", – рассказал глава фракции "Слуга народа".

Давид Арахамия

На вопрос о том, намеренно ли это разогревается, он ответил, что это может быть очередная гибридная атака Москвы.

"Есть версия, что это разогревается мировой информационный фон. Говорят, что это гибридная атака Москвы. С одной стороны – через энергетическую трубу, чтобы шантажировать Европу, с другой – через эскалацию Украины и для того, чтобы достичь каких-то поблажек по "Северному потоку-2", – заявил Давид Арахамия.

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Автор публикации
Виктория Денисюк
В 2018 году поступила в НПУ имени М. П. Драгоманова на специальность «Журналистика». До этого писала тексты в школьную и районную газеты, ведь была убеждена, что журналистская деятельность – одна из самых интересных профессий. Сейчас я работаю с командой профессионалов Новини.LIVE. Пишу об актуальных событиях Украины и мира.
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Давид Арахамия Россия Слуга народа нападение Украина
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