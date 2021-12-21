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Макрон зідзвонився з Путіним: обговорювали Україну

Світ
21 грудня 17:27
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Головною темою розмови стали питання стабільності та безпеки в Європі
Макрон зідзвонився з Путіним: обговорювали Україну

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним. Однією з тем переговорів стала Україна.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

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"У річищі регулярних російсько-французьких контактів на вищому рівні відбулася телефонна розмова президента РФ з президентом Французької Республіки. Продовжено обговорення питань зміцнення стабільності та безпеки на європейському континенті", – йдеться в повідомленні. 

Обговорювалася також проблемна ситуація у врегулюванні військового конфлікту на Сході України. Що цікаво, Кремль називає війну, розпочату його ж військами, внутрішньоукраїнським конфліктом, який Київ не хоче вирішити "порушуючи Мінські домовленості". 

"Обговорювалася також створилася проблемна ситуація в врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту, викликана небажанням Києва виконувати Мінські домовленості. Президент Росії підкреслив, що від конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів" залежить і можливість проведення нового саміту в "нормандському форматі", – йдеться в повідомленні пресслужби Кремля.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий проводити діалог з Володимиром Путіним. І не важливо в якому саме форматі, головне – щоб був результат. Більш того, в МЗС України також говорили, що неодноразово намагалися зв'язатися з МЗС РФ, але там всіляко ухиляються від розмови посилаючись, що питання окупованого Росією Криму не потребує обговорення.

"Вісім років триває війна на Донбасі. Вісім років як Росія анексувала Крим. Я не боюся сказати про це росіянам. Саме тому одночасно – я не боюся прямої розмови з ними. Ми знаємо, що наша армія – найкраща і завжди захистить Україну. Але вісім років поспіль боїмося зізнатися самі собі – що крім потужного українського війська, ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Сьогодні це визнали всі наші зовнішні партнери. Сьогодні вони підтримують нас у цьому", – підкреслив президент.

Тактика і плани РФ щодо України

  • Президент Володимир Зеленський назвав причину нарощування військ Росії біля українського кордону. За його словами, це потенціал Росії для шантажу.
  • Найбільш вірогідним часом для вторгнення РФ в Україну Міністр оборони Олексій Резніков назвав кінець січня. Сумарна кількість військ РФ,які можуть бути залучені, оцінюють в 94,3 тис. осіб.
  • Дані британських розвідників про можливе військовому вторгненні Росії на територію України напередодні 25 грудня – сигнал на випередження для Росії про те, що світ в курсі планів Кремля. Розвідка цілеспрямовано видає таку інформацію, щоб консолідувати всі сили, в тому числі і на найвищому політичному рівні, і виставити Росії жорсткі вимоги.
  • Президент Росії Володимир Путін висловив здивування розширенням НАТО на схід, а ще він піддав різкій критиці військову активність США на українському напрямку.
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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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Росія Франція Володимир Путін Емманюель Макрон Україна
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