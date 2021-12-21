Макрон зідзвонився з Путіним: обговорювали Україну

Президент Франції Еммануель Макрон поговорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним. Однією з тем переговорів стала Україна.

Про це повідомила пресслужба Кремля.

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"У річищі регулярних російсько-французьких контактів на вищому рівні відбулася телефонна розмова президента РФ з президентом Французької Республіки. Продовжено обговорення питань зміцнення стабільності та безпеки на європейському континенті", – йдеться в повідомленні.

Обговорювалася також проблемна ситуація у врегулюванні військового конфлікту на Сході України. Що цікаво, Кремль називає війну, розпочату його ж військами, внутрішньоукраїнським конфліктом, який Київ не хоче вирішити "порушуючи Мінські домовленості".

"Обговорювалася також створилася проблемна ситуація в врегулюванні внутрішньоукраїнського конфлікту, викликана небажанням Києва виконувати Мінські домовленості. Президент Росії підкреслив, що від конкретних кроків київської влади щодо реалізації мінського "Комплексу заходів" залежить і можливість проведення нового саміту в "нормандському форматі", – йдеться в повідомленні пресслужби Кремля.

Варто нагадати, що президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що готовий проводити діалог з Володимиром Путіним. І не важливо в якому саме форматі, головне – щоб був результат. Більш того, в МЗС України також говорили, що неодноразово намагалися зв'язатися з МЗС РФ, але там всіляко ухиляються від розмови посилаючись, що питання окупованого Росією Криму не потребує обговорення.

"Вісім років триває війна на Донбасі. Вісім років як Росія анексувала Крим. Я не боюся сказати про це росіянам. Саме тому одночасно – я не боюся прямої розмови з ними. Ми знаємо, що наша армія – найкраща і завжди захистить Україну. Але вісім років поспіль боїмося зізнатися самі собі – що крім потужного українського війська, ми не зможемо зупинити війну без прямих переговорів з Росією. Сьогодні це визнали всі наші зовнішні партнери. Сьогодні вони підтримують нас у цьому", – підкреслив президент.

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