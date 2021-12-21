Арахамія заявив, що відмовився від "тисячі Зеленського"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не буде використовувати гроші, які за програмою президента України Володимира Зеленського виплачуватимуть повністю вакцинованим українцям.

Про це він заявив під час підсумкової конференції у вівторок, 21 грудня.

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"Я бачив як це люди роблять – дуже швидко і діджитально я б сказав. А я відмовився. Я теж підпадаю під програму, але мені здається, що це не дуже правильно", – заявив Арахамія.

На уточнення журналістів про переведення грошей на благодійність Арахамія відповів, що давно б це зробив, якби так можна було зробити.

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