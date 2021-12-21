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Арахамія заявив, що відмовився від "тисячі Зеленського"

Політика
21 грудня 17:54
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Політик назвав неправильним користуватися грошима, які має отримати українське населення
Арахамія заявив, що відмовився від "тисячі Зеленського"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що не буде використовувати гроші, які за програмою президента України Володимира Зеленського виплачуватимуть повністю вакцинованим українцям. 

Про це він заявив під час підсумкової конференції у вівторок, 21 грудня. 

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"Я бачив як це люди роблять – дуже швидко і діджитально я б сказав. А я відмовився. Я теж підпадаю під програму, але мені здається, що це не дуже правильно", – заявив Арахамія.

На уточнення журналістів про переведення грошей на благодійність Арахамія відповів, що давно б це зробив, якби так можна було зробити. 

Заяви Арахамії раніше

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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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Давид Арахамія вакцинація Слуга народу гроші
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