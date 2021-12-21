"Купив квиток на рейс за 45 хвилин до вильоту": Арахамія прокоментував вручення підозри Порошенку у держзраді

Порошенко нібито поїхав у турне закордон раптово і купив квиток на літак за 45 хвилин до вильоту. А судовий процес щодо держзради може закінчитися нічим

Про це Давид Арахамія розповів на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів, зокрема і Новини.LIVE.

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Арахамія про підозру Порошенка

Арахамія запевнив, що Петро Порошенко незаплановано купив квитки в економклас закордон.

"Мені здається, що це пан Порошенко раптово поїхав у закордонне турне. Якщо квиток, дійсно, по інформації зі ЗМІ, був куплений о 19:40, а рейс на 20:15, то ні про що заплановане не може навіть йти мови. Ніхто ж не купує квиток на економклас, а пан Порошенко дуже рідко літає економкласом, за 45 хвилин до вильоту. На запланований захід. Мені здається, що це не правдоподібна інформація", – зазначив він.

Також Арахамія повідомив, що підозра була очікуваною і показання бійців "Альфи" розкривають справу.

"Підозра була очікувана. Я неодноразово сам на багатьох ефірах це коментував, коли пана Медведчука заарештували, потім Кузяру, потім надали підозру пану Демчишину, було відомо, що ці команди по закупівлі вугілля йшли з найвищих кабінетів колишньої влади. До того ж, ми знаємо, що зараз багато бійців спецпідрозділу "Альфа" займалися тоді перевозкою цих грошей, надають свідчення, хто надавав накази, потім керівники "Альфи" розповідають, хто їм надавав. Ви ж знаєте, що ці люди, шахтарі, спочатку з українського бюджету спочатку в готівку переводили це через сітку банків. Потім спецпідрозділ "Альфа" перевозив це на ту територію, потім передавали ці гроші бойовикам. Ці бойовики були оформлені офіційно на наші державні шахти і отримували зарплату з державних коштів", – пояснив він.

Давид Арахамія також заявив, що у разі підтвердження підозри Порошенку варто заборонити заходити у ВР.

"Я вважаю, що, якщо ця інформація підтвердиться, потрібно заборонити Порошенку заходити у Верховну Раду. Якщо він на кожному кутку кричав, що він патріот і таке робив, то я думаю, що оцінка буде і політична і суспільна", – зазначив він.

На уточнювальне питання журналістки Новини.LIVE Арахамія відповів, що судовий процес над Порошенком може закінчитися нічим.

"Я не знаю. Ми ж не втручаємося в слідчий процес. Думаю, що таке треба питати в адвокатів та експертів. Я також думаю, що дуже багато свідчень є про те, що це робилося. Але чи належно слідство збере доказову базу і чи належним чином відреагує суд. Є дуже багато гучних судових процесів, які закінчилися нічим", – заявив він.

Що відомо про підозру Порошенку: