Pillar 2 — як це змінить світову податкову систему

Зміна світової податкової системи. Фото: Новини.LIVE

Світова податкова система стоїть на порозі фундаментальних змін. У 2024–2025 роках багато країн, включаючи Польщу, ОАЕ та інші юрисдикції, почали запроваджувати мінімальні податкові ставки для корпорацій. Крім того, ініціатива OECD під назвою Pillar 2, яка встановлює глобальний мінімальний податок у 15%, стає новим стандартом для оподаткування транснаціональних корпорацій.

Ця стаття розповідає, як країни впроваджують ці зміни, на кого вони вплинуть і як бізнесу адаптуватися до нових реалій.

Читайте також:

Україна та Pillar 2: стан справ і перспективи

Україна поки що не приєдналася до ініціативи OECD Pillar 2. Проте держава активно рухається до економічної інтеграції з міжнародною спільнотою, співпрацюючи з міжнародними фінансовими організаціями та залучаючи інвестиції. Цей процес є передумовою для майбутнього впровадження стандартів, передбачених Pillar 2. Український уряд докладає значних зусиль для створення сприятливих умов для залучення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Зокрема, реалізуються програми, що передбачають доступ до проектного фінансування та зміцнення співпраці з міжнародними фінансовими установами.

Крім того, країна активно працює над вступом до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Подана заявка на членство передбачає, що в разі його отримання Україна повинна буде адаптувати своє законодавство до міжнародних стандартів, включно з реформами у сфері податкової політики, які відповідають вимогам Pillar 2.

Важливо розглянути потенційний вплив цієї адаптації на залучення ПІІ. Глибша інтеграція України з міжнародною спільнотою, яка супроводжуватиметься приведенням податкового законодавства до вимог ОЕСР, створить більш передбачуване середовище для інвесторів. Впровадження мінімального податку може викликати позитивний ефект для економіки, адже воно сприятиме прозорості та зменшенню ризиків податкового уникнення. Крім того, гармонізація правил із міжнародними стандартами зменшить регуляторні бар'єри для іноземних інвесторів, зробивши Україну більш привабливою для бізнесу.

Мінімальний податок: глобальна тенденція

Запровадження мінімальних податків стало відповіддю на багаторічну проблему ухилення від сплати податків, особливо серед великих міжнародних корпорацій. Багато компаній використовували податкові лазівки або переводили прибутки у країни з низьким або нульовим оподаткуванням, щоб зменшити свої витрати. У відповідь країни почали впроваджувати мінімальні податкові ставки, щоб гарантувати, що кожен бізнес робить свій внесок у державний бюджет.

У Польщі з 2024 року діє мінімальний податок у розмірі 10%. Цей податок застосовується до компаній, які працюють зі збитками або мають низьку рентабельність, що не перевищує 2% від доходу. Законодавці зобов'язують до сплати навіть ті корпорації, які занижують свої прибутки через завищені витрати чи переведення доходів за кордон. Наприклад, якщо компанія показала нульовий прибуток у 2023 році через високі витрати на консалтингові послуги, надані пов'язаними особами за межами Польщі, з 2024 року така компанія зобов'язана сплачувати мінімальний податок 10%, навіть якщо реального прибутку немає.

Об’єднані Арабські Емірати, своєю чергою, впровадили корпоративний податок у 2023 році зі ставкою 9%. Проте компанії, розташовані у вільних економічних зонах, можуть уникнути оподаткування за умови, що їхня діяльність не пов’язана з операціями в межах ОАЕ і вони відповідають вимогам своєї зони. Оподаткування застосовується лише до прибутків, що перевищують 375 000 дирхамів.

Pillar 2: глобальний мінімальний податок у 15%

Ініціатива OECD Pillar 2 була створена з метою встановлення рівних умов для всіх компаній, які здійснюють свою діяльність у різних країнах. Основною метою цього механізму є усунення нерівності, що виникає, коли транснаціональні корпорації використовують юрисдикції з низькими податками для зменшення свого податкового навантаження.

Ключовим аспектом цієї ініціативи є встановлення мінімальної податкової ставки у розмірі 15%. Ця ставка застосовується до компаній, які мають річний дохід, що перевищує 750 мільйонів євро. Важливим принципом Pillar 2 є так званий "топ-ап податок". У разі, якщо дочірня компанія транснаціональної групи сплачує податки за ставкою, яка є нижчою за 15% у країні її перебування, юрисдикція материнської компанії донараховує податкову різницю до встановленої мінімальної ставки. Такий механізм забезпечує рівномірний і справедливий розподіл податкового навантаження між країнами, де корпорація веде свою діяльність.

Приклад: Материнська компанія "Глобал Логістик" зареєстрована в Німеччині, а її дочірні компанії працюють в Угорщині (ставка податку – 9%), на Мальті (ставка податку – 5%), у Німеччині (ставка податку – 29%). За правилами Pillar 2, Німеччина донарахує податок до 15% на доходи дочірніх компаній в Угорщині та Мальті, навіть якщо ці країни зберігають свої низькі ставки. Наприклад, якщо в Мальті компанія заробила 1 мільйон євро, вона заплатить 5% податку там і додатково 10% у Німеччині.

Хронологія впровадження Pillar 2

У 2024 році Німеччина стала однією з перших країн, які впровадили правила Pillar 2 для своїх компаній. Франція також розпочала застосовувати мінімальний податок на рівні 15%, повністю імплементуючи стандарти OECD. Паралельно з цими країнами Італія також приєдналася до впровадження Pillar 2, слідуючи загальним стандартам.

12 грудня 2024 року парламент Кіпру ухвалив проект закону під назвою "Закон про забезпечення глобального мінімального податку для мультинаціональних груп компаній та великих внутрішніх груп в ЄС у 2024 році". Цей закон офіційно впровадив Pillar 2 на рівні податкової системи Кіпру, що стало значним кроком у забезпеченні відповідності міжнародним стандартам.

У 2025 році Польща інтегрувала правила Pillar 2 до своєї податкової системи, після того як у 2024 році запровадила внутрішній мінімальний податок у розмірі 10%. Нідерланди оголосили про запуск Pillar 2 із 2025 року, поєднавши нові правила з уже існуючими механізмами боротьби з ухиленням від податків. У цей же період Іспанія зобов’язалася дотримуватися стандартів Pillar 2, розпочавши повну їх імплементацію з 2025 року.

У 2026 році та пізніше до впровадження Pillar 2 приєднаються інші країни. Угорщина, яка має одну з найнижчих ставок корпоративного податку (9%), запровадить ці правила пізніше, ніж більшість інших країн, через тривалі переговори щодо адаптації законодавства. Ірландія поступово впроваджує стандарти Pillar 2 і очікує завершення цього процесу до 2026 року.

Які компанії підпадають під Pillar 2?

Критерії, за якими компанії підпадають під дію Pillar 2, включають кілька основних аспектів. Перш за все, це доходи, що перевищують 750 мільйонів євро на рік. Цей поріг доходів розраховується на основі звітності всієї корпоративної групи. По-друге, до Pillar 2 застосовуються правила для компаній із транснаціональною діяльністю, які ведуть бізнес у кількох юрисдикціях. Ще однією умовою є ефективна ставка податку, що є нижчою за 15%. У разі, якщо податки, сплачені в певній країні, не досягають цього рівня, країна материнської компанії зобов’язана донарахувати податок до мінімальної ставки.

Переваги та виклики Pillar 2

Впровадження Pillar 2 має свої переваги та виклики. Серед основних переваг варто виділити більшу прозорість у фінансовій звітності. Компанії повинні звітувати про реальну ефективну ставку податку у кожній юрисдикції, де вони працюють. Це сприяє справедливому розподілу доходів, оскільки дозволяє зменшити розрив у бюджетних надходженнях між країнами. Крім того, впровадження Pillar 2 значно знижує можливість ухилення від сплати податків, адже використання "податкових гаваней" стає економічно невигідним.

Разом із тим, цей механізм має і певні виклики. Одним із них є адміністративне навантаження, адже бізнесу доведеться готувати звітність, яка враховує правила кількох країн. Іншим викликом є ризик подвійного оподаткування, оскільки невідповідність між податковими юрисдикціями може призвести до додаткових витрат для компаній. Також є загроза втрати податкових стимулів, адже країни з низькими податковими ставками можуть втратити свою інвестиційну привабливість через впровадження єдиних мінімальних ставок.

Чому важливо підготуватися вже зараз?

Pillar 2 є новим глобальним стандартом, який докорінно змінює правила гри в міжнародному оподаткуванні. Щоб уникнути ризиків, бізнесу слід негайно розпочати підготовку до нових умов. Для цього компаніям необхідно оцінити свою податкову структуру, перевіривши, чи відповідає вона новим стандартам. Такий аналіз допоможе виявити потенційні проблеми та вчасно їх усунути. Окрім цього, важливо проаналізувати доходи у кожній юрисдикції, де ведеться діяльність. Чітке розуміння ефективної ставки податку дозволить уникнути непередбачених донарахувань і зменшить ризик фінансових втрат. Ще одним ключовим кроком є інвестування в податкове планування. Залучення професійних консультантів допоможе побудувати ефективну стратегію, що дозволить уникнути штрафів і зайвих витрат.

Нові правила не тільки ускладнюють життя компаніям, але й стимулюють їх до прозорої та ефективної роботи. Тому бізнесу варто адаптуватися вже зараз, щоб використати ці зміни як конкурентну перевагу на міжнародному ринку.