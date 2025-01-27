Pillar 2 — как это изменит мировую налоговую систему

Изменение мировой налоговой системы. Фото: Новини.LIVE

Мировая налоговая система стоит на пороге фундаментальных изменений. В 2024–2025 годах многие страны, включая Польшу, ОАЭ и другие юрисдикции, начали вводить минимальные налоговые ставки для корпораций. Кроме того, инициатива OECD под названием Pillar 2, которая устанавливает глобальный минимальный налог в 15%, становится новым стандартом для налогообложения транснациональных корпораций.

Эта статья рассказывает, как страны внедряют эти изменения, на кого они повлияют и как бизнесу адаптироваться к новым реалиям.

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Украина и Pillar 2: состояние дел и перспективы

Украина пока не присоединилась к инициативе OECD Pillar 2. Однако государство активно движется к экономической интеграции с международным сообществом, сотрудничая с международными финансовыми организациями и привлекая инвестиции. Этот процесс является предпосылкой для будущего внедрения стандартов, предусмотренных Pillar 2. Украинское правительство прилагает значительные усилия для создания благоприятных условий для привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ). В частности, реализуются программы, предусматривающие доступ к проектному финансированию и укрепление сотрудничества с международными финансовыми учреждениями.

Кроме того, страна активно работает над вступлением в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Поданная заявка на членство предусматривает, что в случае его получения Украина должна будет адаптировать свое законодательство к международным стандартам, включая реформы в сфере налоговой политики, которые соответствуют требованиям Pillar 2.

Важно рассмотреть потенциальное влияние этой адаптации на привлечение ПИИ. Более глубокая интеграция Украины с международным сообществом, которая будет сопровождаться приведением налогового законодательства к требованиям ОЭСР, создаст более предсказуемую среду для инвесторов. Внедрение минимального налога может вызвать положительный эффект для экономики, ведь оно будет способствовать прозрачности и уменьшению рисков налогового избежания. Кроме того, гармонизация правил с международными стандартами уменьшит регуляторные барьеры для иностранных инвесторов, сделав Украину более привлекательной для бизнеса.

Минимальный налог: глобальная тенденция

Введение минимальных налогов стало ответом на многолетнюю проблему уклонения от уплаты налогов, особенно среди крупных международных корпораций. Многие компании использовали налоговые лазейки или переводили прибыли в страны с низким или нулевым налогообложением, чтобы уменьшить свои расходы. В ответ страны начали внедрять минимальные налоговые ставки, чтобы гарантировать, что каждый бизнес вносит свой вклад в государственный бюджет.

В Польше с 2024 года действует минимальный налог в размере 10%. Этот налог применяется к компаниям, которые работают с убытками или имеют низкую рентабельность, не превышающую 2% от дохода. Законодатели обязывают к уплате даже те корпорации, которые занижают свои доходы из-за завышенных расходов или перевода доходов за границу. Например, если компания показала нулевую прибыль в 2023 году из-за высоких расходов на консалтинговые услуги, предоставленные связанными лицами за пределами Польши, с 2024 года такая компания обязана платить минимальный налог 10%, даже если реальной прибыли нет.

Объединенные Арабские Эмираты, в свою очередь, ввели корпоративный налог в 2023 году со ставкой 9%. Однако компании, расположенные в свободных экономических зонах, могут избежать налогообложения при условии, что их деятельность не связана с операциями в пределах ОАЭ и они соответствуют требованиям своей зоны. Налогообложение применяется только к доходам, превышающим 375 000 дирхамов.

Pillar 2: глобальный минимальный налог в 15%

Инициатива OECD Pillar 2 была создана с целью установления равных условий для всех компаний, осуществляющих свою деятельность в разных странах. Основной целью этого механизма является устранение неравенства, возникающего, когда транснациональные корпорации используют юрисдикции с низкими налогами для уменьшения своей налоговой нагрузки.

Ключевым аспектом этой инициативы является установление минимальной налоговой ставки в размере 15%. Эта ставка применяется к компаниям, которые имеют годовой доход, превышающий 750 миллионов евро. Важным принципом Pillar 2 является так называемый "топ-ап налог". В случае, если дочерняя компания транснациональной группы платит налоги по ставке, которая ниже 15% в стране ее пребывания, юрисдикция материнской компании доначисляет налоговую разницу до установленной минимальной ставки. Такой механизм обеспечивает равномерное и справедливое распределение налоговой нагрузки между странами, где корпорация ведет свою деятельность.

Пример: Материнская компания "Глобал Логистик" зарегистрирована в Германии, а ее дочерние компании работают в Венгрии (ставка налога — 9%), на Мальте (ставка налога — 5%), в Германии (ставка налога — 29%). По правилам Pillar 2, Германия доначислит налог до 15% на доходы дочерних компаний в Венгрии и Мальте, даже если эти страны сохраняют свои низкие ставки. Например, если в Мальте компания заработала 1 миллион евро, она заплатит 5% налога там и дополнительно 10% в Германии.

Хронология внедрения Pillar 2

В 2024 году Германия стала одной из первых стран, которые внедрили правила Pillar 2 для своих компаний. Франция также начала применять минимальный налог на уровне 15%, полностью имплементируя стандарты OECD. Параллельно с этими странами Италия также присоединилась к внедрению Pillar 2, следуя общим стандартам.

12 декабря 2024 года парламент Кипра принял проект закона под названием "Закон об обеспечении глобального минимального налога для мультинациональных групп компаний и крупных внутренних групп в ЕС в 2024 году". Этот закон официально внедрил Pillar 2 на уровне налоговой системы Кипра, что стало значительным шагом в обеспечении соответствия международным стандартам.

В 2025 году Польша интегрировала правила Pillar 2 в свою налоговую систему, после того как в 2024 году ввела внутренний минимальный налог в размере 10%. Нидерланды объявили о запуске Pillar 2 с 2025 года, совместив новые правила с уже существующими механизмами борьбы с уклонением от налогов. В этот же период Испания обязалась соблюдать стандарты Pillar 2, начав полную их имплементацию с 2025 года.

В 2026 году и позже к внедрению Pillar 2 присоединятся другие страны. Венгрия, которая имеет одну из самых низких ставок корпоративного налога (9%), введет эти правила позже, чем большинство других стран, из-за длительных переговоров по адаптации законодательства. Ирландия постепенно внедряет стандарты Pillar 2 и ожидает завершения этого процесса к 2026 году.

Какие компании подпадают под Pillar 2?

Критерии, по которым компании подпадают под действие Pillar 2, включают несколько основных аспектов. Прежде всего, это доходы, превышающие 750 миллионов евро в год. Этот порог доходов рассчитывается на основе отчетности всей корпоративной группы. Во-вторых, к Pillar 2 применяются правила для компаний с транснациональной деятельностью, которые ведут бизнес в нескольких юрисдикциях. Еще одним условием является эффективная ставка налога ниже 15%. В случае, если налоги, уплаченные в определенной стране, не достигают этого уровня, страна материнской компании обязана доначислить налог до минимальной ставки.

Преимущества и вызовы Pillar 2

Внедрение Pillar 2 имеет свои преимущества и вызовы. Среди основных преимуществ стоит выделить большую прозрачность в финансовой отчетности. Компании должны отчитываться о реальной эффективной ставке налога в каждой юрисдикции, где они работают. Это способствует справедливому распределению доходов, поскольку позволяет уменьшить разрыв в бюджетных поступлениях между странами. Кроме того, внедрение Pillar 2 значительно снижает возможность уклонения от уплаты налогов, ведь использование "налоговых гаваней" становится экономически невыгодным.

Вместе с тем, этот механизм имеет и определенные вызовы. Одним из них является административная нагрузка, ведь бизнесу придется готовить отчетность, которая учитывает правила нескольких стран. Другим вызовом является риск двойного налогообложения, поскольку несоответствие между налоговыми юрисдикциями может привести к дополнительным расходам для компаний. Также есть угроза потери налоговых стимулов, ведь страны с низкими налоговыми ставками могут потерять свою инвестиционную привлекательность из-за внедрения единых минимальных ставок.

Почему важно подготовиться уже сейчас?

Pillar 2 является новым глобальным стандартом, который в корне меняет правила игры в международном налогообложении. Чтобы избежать рисков, бизнесу следует немедленно начать подготовку к новым условиям. Для этого компаниям необходимо оценить свою налоговую структуру, проверив, соответствует ли она новым стандартам. Такой анализ поможет выявить потенциальные проблемы и вовремя их устранить. Кроме этого, важно проанализировать доходы в каждой юрисдикции, где ведется деятельность. Четкое понимание эффективной ставки налога позволит избежать непредвиденных доначислений и уменьшит риск финансовых потерь. Еще одним ключевым шагом является инвестирование в налоговое планирование. Привлечение профессиональных консультантов поможет построить эффективную стратегию, что позволит избежать штрафов и лишних расходов.

Новые правила не только усложняют жизнь компаниям, но и стимулируют их к прозрачной и эффективной работе. Поэтому бизнесу стоит адаптироваться уже сейчас, чтобы использовать эти изменения как конкурентное преимущество на международном рынке.