Як смачно засолити сало — прості рецепти від Євгена Клопотенка

Засолене сало та сало у спеціях. Фото: decorexpro.com

Одна з найпопулярніших українських закусок — солоне сало. Такий смаколик підходить як на кожен день, так і для святкового столу. З гірчицею, хроном або часником, з чорним хлібом або пампушками до борщу — все це про сало. Проте, щоб цей продукт вийшов дійсно смачним та танув у роті, слід знати деякі секрети.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко вирішив поділитись лайфхаками, як засолити ідеальне сало. Відео простих та дуже смачних рецептів він розмістив на своєму YouTube-каналі.

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Важливо зазначити, щоб сало було м'яким та ніжним, його слід правильно обрати. Для цього слід звернути увагу на:

товщину;

структуру;

аромат;

колір сала та шкурки.

Свіже, якісне сало має приємний, злегка молочний запах. Добре, коли є легкий аромат диму. Це вказує на те, що свинка була засмалена за всіма правилами.

Колір сала має бути білим або біло-рожевим. В жодному разі не можна брати сало з жовтим або сірим відтінком, це говорить про те, що продукт зіпсований або старий.

Звичайно, більш ніжним та без специфічного запаху буде сало свинки, а не кабанчика.

Найсмачнішим вважається сало зі спини або з бічної частини туші, воно ніжніше і м’якіше, має тонку шкірку. Сало з щоковини, шиї та голови набагато жорсткіше і має товсту шкіру.

Рецепт ідеального засоленого сала. Фото: google.com

Прості способи соління сала від Євгена Клопотенка

Спосіб №1

За словами шеф-кухаря, приготувати якісне та смачне засолене сало нескладно. Слід дотримуватися таких простих кроків:

1. Взяти свіжий шматочок сала.

2. Обваляти продукт у солі — можна брати звичайну кам'яну. Сало має бути повність покрите цим консервантом. Так піде зайва волога і закуска буде довше зберігатися.

3. Далі перекладаємо у будь-яку зручну ємність та накриваємо, щоб сало не увібрало інших запахів.

4. Ставимо у холодильник на 3 дні.

5. Після того, як сало засолиться, потрібно зчистити всю зайву сіль. Також готовий продукт можна обваляти у молотій паприці, червоному чи чорному перці. Так закуска набуде ще й пікантності.

Спосіб №2

Євген Клопотенко запропонував також ще один рецепт засоленого сала. Така страва матиме пряній та багатий смак:

1. Беремо свіжий шматок сала, кладемо шкіркою донизу та робимо невеликі надрізи.

2. У надрізи слід вкласти частинки часнику. Можна спробувати вкласти натертого часнику, тоді сало буде ще більш просоченим цією українською пряністю.

3. Зверху додаємо та втираємо спеції: коріандр, орегано, лавровий перець, петрушка і звісно сіль. Чим більше спецій, тим смачніше буде сало.

4. Ставимо в холодильник на 3 дні. Після можна сміливо діставати його з холодильника, нарізати та смакувати.

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