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Справжній борщ зі свинячими реберцями за бабусиним рецептом

17 вересня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Бабуся розповіла рецепт справжнього борщу — відео
Борщ зі свинячими реберцями. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Рецептом борщу від бабусі. Ми навчимося готувати справжній український борщ. Це дуже простий рецепт, і він чудово підійде для новачків на кухні. Борщ виходить наваристий, ситний і дуже червоний. М'ясо можна використовувати практично будь-яке, але краще обрати саме свинячі реберця.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня

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Вам знадобиться: 

  • ребра свинини 400 г;
  • буряк 2 шт;
  • морква 3 шт.;
  • цибуля 2 шт;
  • картопля 4 шт;
  • капуста 150 г;
  • томатна паста або аджика 100 г.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно порізати свинячі ребра, вкладаємо їх на пательню. Цн потрібно для того, щоб відійшов зайвий борщ, й борщ не був надто жирний.

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Овочі та свинячі ребра. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Смажимо свинину по 2 хвилини з кожного боку. Далі будемо варити бульйон з цим обсмаженим м'ясом. 

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Свинячі ребра. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Далі потрібно натерти буряк, моркву та нарізати циблю. 

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Буряк та морква. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Також потрібно нашинкувати капусту. Потім нарізаємо картоплю. 

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Капуста та картопля. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Починаємо обсмажувати цибулю. Не забуваємо знімати піну з бульйону. 

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Засмажка для борщу. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Потім додаємо моркву та буряк. Все ретельно перемішати. 

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Капуста та сіль. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

До обсмажки додаємо аджику або томатну пасту. 

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Кастрюля та борщ. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

До бульйону додаємо картоплю та капусту. Додаємо сіль та лаврове листя. 

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Борщ в кастрюлі. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Коли бульйон з овочами закипів додаємо нашу обсмажку. 

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Готовий борщ. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Накриваємо кришкою та чекаємо коли все закипить, вимакаємо вогонь та залишаємо борщ, щоб він настовся. 

Раніше ми писали про рецепт борщу по-польськи за старовинним рецептом бабусі. Такий метод приготування може стати вашим улюбленим рецептом борщу. Він зовсім трохи відрізняється від традиційного українського борщу. 

Також зверніть увагу на рецепт залізного борщу з Прикарпаття. Це стародавня бойківська страва, тож цей борщ можна назвати автентичним.

До борщу гарно підійде рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. 

Або сало по-гуцульськи за карпатським рецептом, воно настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати.

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