Бабуся розповіла рецепт справжнього борщу — відео

Справжній борщ зі свинячими реберцями за бабусиним рецептом
Рецептом борщу від бабусі. Ми навчимося готувати справжній український борщ. Це дуже простий рецепт, і він чудово підійде для новачків на кухні. Борщ виходить наваристий, ситний і дуже червоний. М'ясо можна використовувати практично будь-яке, але краще обрати саме свинячі реберця.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня.
Вам знадобиться:
- ребра свинини 400 г;
- буряк 2 шт;
- морква 3 шт.;
- цибуля 2 шт;
- картопля 4 шт;
- капуста 150 г;
- томатна паста або аджика 100 г.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно порізати свинячі ребра, вкладаємо їх на пательню. Цн потрібно для того, щоб відійшов зайвий борщ, й борщ не був надто жирний.
Смажимо свинину по 2 хвилини з кожного боку. Далі будемо варити бульйон з цим обсмаженим м'ясом.
Далі потрібно натерти буряк, моркву та нарізати циблю.
Також потрібно нашинкувати капусту. Потім нарізаємо картоплю.
Починаємо обсмажувати цибулю. Не забуваємо знімати піну з бульйону.
Потім додаємо моркву та буряк. Все ретельно перемішати.
До обсмажки додаємо аджику або томатну пасту.
До бульйону додаємо картоплю та капусту. Додаємо сіль та лаврове листя.
Коли бульйон з овочами закипів додаємо нашу обсмажку.
Накриваємо кришкою та чекаємо коли все закипить, вимакаємо вогонь та залишаємо борщ, щоб він настовся.
Раніше ми писали про рецепт борщу по-польськи за старовинним рецептом бабусі. Такий метод приготування може стати вашим улюбленим рецептом борщу. Він зовсім трохи відрізняється від традиційного українського борщу.
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