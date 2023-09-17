Бабуся розповіла рецепт справжнього борщу — відео

Борщ зі свинячими реберцями. Фото: Freepik

Рецептом борщу від бабусі. Ми навчимося готувати справжній український борщ. Це дуже простий рецепт, і він чудово підійде для новачків на кухні. Борщ виходить наваристий, ситний і дуже червоний. М'ясо можна використовувати практично будь-яке, але краще обрати саме свинячі реберця.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українська Кухня.

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Вам знадобиться:

ребра свинини 400 г;

буряк 2 шт;

морква 3 шт.;

цибуля 2 шт;

картопля 4 шт;

капуста 150 г;

томатна паста або аджика 100 г.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно порізати свинячі ребра, вкладаємо їх на пательню. Цн потрібно для того, щоб відійшов зайвий борщ, й борщ не був надто жирний.

Овочі та свинячі ребра. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Смажимо свинину по 2 хвилини з кожного боку. Далі будемо варити бульйон з цим обсмаженим м'ясом.

Свинячі ребра. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Далі потрібно натерти буряк, моркву та нарізати циблю.

Буряк та морква. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Також потрібно нашинкувати капусту. Потім нарізаємо картоплю.

Капуста та картопля. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Починаємо обсмажувати цибулю. Не забуваємо знімати піну з бульйону.

Засмажка для борщу. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Потім додаємо моркву та буряк. Все ретельно перемішати.

Капуста та сіль. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

До обсмажки додаємо аджику або томатну пасту.

Кастрюля та борщ. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

До бульйону додаємо картоплю та капусту. Додаємо сіль та лаврове листя.

Борщ в кастрюлі. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Коли бульйон з овочами закипів додаємо нашу обсмажку.

Готовий борщ. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Накриваємо кришкою та чекаємо коли все закипить, вимакаємо вогонь та залишаємо борщ, щоб він настовся.

Раніше ми писали про рецепт борщу по-польськи за старовинним рецептом бабусі. Такий метод приготування може стати вашим улюбленим рецептом борщу. Він зовсім трохи відрізняється від традиційного українського борщу.

Також зверніть увагу на рецепт залізного борщу з Прикарпаття. Це стародавня бойківська страва, тож цей борщ можна назвати автентичним.

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Або сало по-гуцульськи за карпатським рецептом, воно настільки ідеальне, що одразу замислюєшся, як його приготувати.