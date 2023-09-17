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Настоящий борщ со свиными ребрышками по рецепту бабушки

17 сентября 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Бабушка рассказала рецепт настоящего борща — видео
Борщ со свиными ребрышками. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Рецепт борща от бабушки. Мы научимся готовить настоящий украинский борщ. Это очень простой рецепт, и он отлично подойдет для новичков на кухне. Борщ получается наваристый, сытный и очень красный. Мясо можно использовать практически любое, но лучше выбрать именно свиные ребрышки.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня.

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Вам понадобится:

  • ребра свинины 400 г;
  • свекла 2 шт;
  • морковь 3 шт.;
  • лук 2 шт;
  • картофель 4 шт;
  • капуста 150 г;
  • томатная паста или аджика 100 г.

Способ приготовления

Сначала нужно порезать свиные ребра, укладываем их на сковороду. Это нужно для того, чтобы вышел лишний борщ, и борщ не был слишком жирным.

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Овощи и свиные ребра. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Жарим свинину по 2 минуты с каждой стороны. Дальше будем варить бульон с этим обжаренным мясом.

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Свиные ребра. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Затем нужно натереть свеклу, морковь и нарезать лук.

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Свекла и морковь. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Также нужно нашинковать капусту. Затем нарезаем картошку.

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Капуста и картофель. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Начинаем обжаривать лук. Не забываем снимать пену с бульона.

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Зажарка для борща. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Затем добавляем морковь и свеклу. Все тщательно перемешать.

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Капуста и соль. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

К обжарке добавляем аджику или томатную пасту.

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Кастрюля и борщ. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

К бульону добавляем картофель и капусту. Добавляем соль и лавровые листья.

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Борщ в кастрюле. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Когда бульон с овощами закипел, добавляем нашу обжарку.

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Готовый борщ. Фото: YouTube @ukrainian-kitchen

Накрываем крышкой и ждем, когда все закипит, вымакаем огонь и оставляем борщ, чтобы он настал.

Раньше мы писали о рецепте борща по-польски по старинному рецепту бабушки. Такой способ приготовления может стать вашим любимым рецептом борща. Он совсем немного отличается от традиционного украинского борща.

Также обратите внимание на рецепт железного борща из Прикарпатья. Это древнее бойковское блюдо, поэтому этот борщ можно назвать подлинным.

К борщу хорошо подойдет рецепт маринованного украинского сала от деда Кондрата.

Или сало по-гуцульски по карпатскому рецепту, оно настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить.

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