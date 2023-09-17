Бабушка рассказала рецепт настоящего борща — видео

Настоящий борщ со свиными ребрышками по рецепту бабушки
Рецепт борща от бабушки. Мы научимся готовить настоящий украинский борщ. Это очень простой рецепт, и он отлично подойдет для новичков на кухне. Борщ получается наваристый, сытный и очень красный. Мясо можно использовать практически любое, но лучше выбрать именно свиные ребрышки.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинская Кухня.
Вам понадобится:
- ребра свинины 400 г;
- свекла 2 шт;
- морковь 3 шт.;
- лук 2 шт;
- картофель 4 шт;
- капуста 150 г;
- томатная паста или аджика 100 г.
Способ приготовления
Сначала нужно порезать свиные ребра, укладываем их на сковороду. Это нужно для того, чтобы вышел лишний борщ, и борщ не был слишком жирным.
Жарим свинину по 2 минуты с каждой стороны. Дальше будем варить бульон с этим обжаренным мясом.
Затем нужно натереть свеклу, морковь и нарезать лук.
Также нужно нашинковать капусту. Затем нарезаем картошку.
Начинаем обжаривать лук. Не забываем снимать пену с бульона.
Затем добавляем морковь и свеклу. Все тщательно перемешать.
К обжарке добавляем аджику или томатную пасту.
К бульону добавляем картофель и капусту. Добавляем соль и лавровые листья.
Когда бульон с овощами закипел, добавляем нашу обжарку.
Накрываем крышкой и ждем, когда все закипит, вымакаем огонь и оставляем борщ, чтобы он настал.
Раньше мы писали о рецепте борща по-польски по старинному рецепту бабушки. Такой способ приготовления может стать вашим любимым рецептом борща. Он совсем немного отличается от традиционного украинского борща.
Также обратите внимание на рецепт железного борща из Прикарпатья. Это древнее бойковское блюдо, поэтому этот борщ можно назвать подлинным.
К борщу хорошо подойдет рецепт маринованного украинского сала от деда Кондрата.
Или сало по-гуцульски по карпатскому рецепту, оно настолько идеально, что сразу задумываешься, как его приготовить.