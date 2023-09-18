Как вкусно засолить сало — простые рецепты от Евгения Клопотенко

Засоленное сало и сало в специях. Фото: decorexpro.com

Одна из самых популярных украинских закусок — соленое сало. Такая вкуснятина подходит как на каждый день, так и для праздничного стола. С горчицей, хреном или чесноком, с черным хлебом или пампушками к борщу — все это о сале. Однако чтобы этот продукт получился действительно вкусным и таял во рту, следует знать некоторые секреты.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко решил поделиться лайфхаками, как засолить идеальное сало. Видео простых и вкусных рецептов он разместил на своем YouTube-канале.

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Важно отметить, чтобы сало было мягким и нежным, его следует правильно выбрать. Для этого следует обратить внимание на:

толщину;

структуру;

аромат;

цвет сала и шкурки.

Свежее, качественное сало имеет приятный, слегка молочный запах. Хорошо, когда есть легкий аромат дыма. Это указывает на то, что свинка была просмолена по всем правилам.

Цвет сала должен быть белым или бело-розовым. В любом случае нельзя брать сало с желтым или серым оттенком, это говорит, что продукт испорчен или старый.

Конечно, более нежным и без специфического запаха будет сало свинки, а не кабанчика.

Самым вкусным считается сало из спины или боковой части туши, оно нежнее и мягче, имеет тонкую кожуру. Сало из щековины, шеи и головы гораздо жестче и имеет толстую кожу.

Рецепт идеального засоленного сала. Фото: google.com

Простые способы засолки сала от Евгения Клопотенко

Способ №1

По словам шеф-повара, приготовить качественное и вкусное соленое сало несложно. Следует придерживаться следующих простых шагов:

1. Взять свежий кусочек сала.

2. Обвалять продукт в соли — можно брать обычную каменную. Сало должно быть полностью покрыто этим консервантом. Так уйдет излишняя влага и закуска будет дольше храниться.

3. Далее перекладываем в любую удобную емкость и накрываем, чтобы сало не впитало другие запахи.

4. Ставим в холодильник на 3 дня.

5. После того как сало засолится, нужно счистить всю лишнюю соль. Также готовый продукт можно обвалять в молотой паприке, в красном или черном перце. Так закуска приобретет еще и пикантность.

Способ №2

Евгений Клопотенко предложил еще один рецепт засоленного сала. Такое блюдо будет иметь пряный и богатый вкус:

1. Берем свежий кусок сала, кладем шкуркой вниз и делаем небольшие надрезы.

2. В надрезы следует положить дольки чеснока. Можно попытаться вложить натертый чеснок, тогда сало будет еще более пропитанным этой украинской пряностью.

3. Сверху добавляем и втираем специи: кориандр, орегано, лавровый перец, петрушка и соль. Чем больше специй, тем вкуснее будет сало.

4. Ставим в холодильник на 3 дня. Затем можно смело доставать его из холодильника, нарезать и смаковать.

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