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Рецепт соління сала по-угорськи з часником та спеціями

4 вересня 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Угорський рецепт сала — відео
Сало по-угорськи. master-chef.com.ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сало по-угорськи або просто "угорка" — це надзвичайно смачний і простий спосіб соління сала з часником та спеціями. Аромат такий, що неможливо встояти. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.  

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг сала;
  • 1.5 л води;
  • 5 ст.л солі;
  • 3 ст.л чорного чаю;
  • (або 3 пакетики);
  • 2-3 лавр.листка;
  • 5-9 горошин духмяного
  • перцю;
  • 1 головка часнику;
  • 1 ч.л коріандру;
  • 1 ч.л червоного перцю;
  • 1 ч.л чорного перцю;
  • 2 ст.л паприки. 

Спосіб приготування

Беремо один кілограм сала, краще обрати з м'ясним прошарком та не дуже товсте. Нарізаємо на три-чотири шматки. 

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Свіже сало. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Півтора літри води потрібно змішати з сіллю. 

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Вода та чорний чай. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Також у воду додаємо чорний чай без ароматизаторів, лавровий лист та духмяний перець горошком. Все ретельно перемішати та довести до кипіння. 

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Шматки сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі кладемо в цю воду шматки сала та зменшуємо вогонь. Сало потрібно томити протягом 20 хвилин. 

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Спеції для сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Виймаємо сало, даємо трохи охолонути та обсохнути. 

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Спеції для сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі потрібно приготувати паніровку. Для цього потрібно подрібнити часник, додати мелений коріандр, червоний гострий перець та чорний гострий перець. Все ретельно перемішати. 

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Копчена паприка. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Поки сало тепле його потрібно натерти нашими спеціями. 

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Сало в паприці. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі на дощечку висипаємо дві столових ложки солодкої меленої паприки та паніруємо кожний шматок сала. 

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Готове сало. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Загортаємо кожний шматочок сала у фольгу чи пергаментний папір, залишаємо настоятися сало при кімнатній температурі протягом 10 годин. 

Далі сало можна зберігати в холодильнику чи морозильній камері.

Раніше ми писали про рецепт маринованого українського сала від діда Кондрата. Мариноване сало — це невід'ємна частина раціону українців. Смачне та ароматне сало гарно підійде як на закуску, так і в доповнення до борщу. 

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