Угорський рецепт сала — відео

Рецепт соління сала по-угорськи з часником та спеціями
Сало по-угорськи або просто "угорка" — це надзвичайно смачний і простий спосіб соління сала з часником та спеціями. Аромат такий, що неможливо встояти.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.
Вам знадобиться:
- 1 кг сала;
- 1.5 л води;
- 5 ст.л солі;
- 3 ст.л чорного чаю;
- (або 3 пакетики);
- 2-3 лавр.листка;
- 5-9 горошин духмяного
- перцю;
- 1 головка часнику;
- 1 ч.л коріандру;
- 1 ч.л червоного перцю;
- 1 ч.л чорного перцю;
- 2 ст.л паприки.
Спосіб приготування
Беремо один кілограм сала, краще обрати з м'ясним прошарком та не дуже товсте. Нарізаємо на три-чотири шматки.
Півтора літри води потрібно змішати з сіллю.
Також у воду додаємо чорний чай без ароматизаторів, лавровий лист та духмяний перець горошком. Все ретельно перемішати та довести до кипіння.
Далі кладемо в цю воду шматки сала та зменшуємо вогонь. Сало потрібно томити протягом 20 хвилин.
Виймаємо сало, даємо трохи охолонути та обсохнути.
Далі потрібно приготувати паніровку. Для цього потрібно подрібнити часник, додати мелений коріандр, червоний гострий перець та чорний гострий перець. Все ретельно перемішати.
Поки сало тепле його потрібно натерти нашими спеціями.
Далі на дощечку висипаємо дві столових ложки солодкої меленої паприки та паніруємо кожний шматок сала.
Загортаємо кожний шматочок сала у фольгу чи пергаментний папір, залишаємо настоятися сало при кімнатній температурі протягом 10 годин.
Далі сало можна зберігати в холодильнику чи морозильній камері.
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