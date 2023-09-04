Угорський рецепт сала — відео

Сало по-угорськи. master-chef.com.ua

Сало по-угорськи або просто "угорка" — це надзвичайно смачний і простий спосіб соління сала з часником та спеціями. Аромат такий, що неможливо встояти.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смаколик.юа Марія Михальченко.

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Вам знадобиться:

1 кг сала;

1.5 л води;

5 ст.л солі;

3 ст.л чорного чаю;

(або 3 пакетики);

2-3 лавр.листка;

5-9 горошин духмяного

перцю;

1 головка часнику;

1 ч.л коріандру;

1 ч.л червоного перцю;

1 ч.л чорного перцю;

2 ст.л паприки.

Спосіб приготування

Беремо один кілограм сала, краще обрати з м'ясним прошарком та не дуже товсте. Нарізаємо на три-чотири шматки.

Свіже сало. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Півтора літри води потрібно змішати з сіллю.

Вода та чорний чай. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Також у воду додаємо чорний чай без ароматизаторів, лавровий лист та духмяний перець горошком. Все ретельно перемішати та довести до кипіння.

Шматки сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі кладемо в цю воду шматки сала та зменшуємо вогонь. Сало потрібно томити протягом 20 хвилин.

Спеції для сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Виймаємо сало, даємо трохи охолонути та обсохнути.

Спеції для сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі потрібно приготувати паніровку. Для цього потрібно подрібнити часник, додати мелений коріандр, червоний гострий перець та чорний гострий перець. Все ретельно перемішати.

Копчена паприка. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Поки сало тепле його потрібно натерти нашими спеціями.

Сало в паприці. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далі на дощечку висипаємо дві столових ложки солодкої меленої паприки та паніруємо кожний шматок сала.

Готове сало. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Загортаємо кожний шматочок сала у фольгу чи пергаментний папір, залишаємо настоятися сало при кімнатній температурі протягом 10 годин.

Далі сало можна зберігати в холодильнику чи морозильній камері.

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