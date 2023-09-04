Венгерский рецепт сала — видео

Рецепт соления сала по-венгерски с чесноком и специями
Сало по-венгерски или просто "венгерка" — это вкуснейший и простой способ соления сала с чесноком и специями. Аромат такой, что невозможно устоять.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.
Вам понадобится:
- 1 кг сала;
- 1.5 л воды;
- 5 ст.л соли;
- 3 ст.л черного чая;
- (или 3 пакетика);
- 2-3 лавр.листка;
- 5-9 горошин душистого
- перца;
- 1 головка чеснока;
- 1 ч.л кориандра;
- 1 ч.л красного перца;
- 1 ч.л черного перца;
- 2 ст.л паприки.
Способ приготовления
Берем один килограмм сала, лучше выбрать с мясной прослойкой и не очень толстое. Нарезаем на три-четыре куска.
Полтора литра воды нужно смешать с солью.
Также в воду добавляем черный чай без ароматизаторов, лавровый лист и душистый перец горошком. Все тщательно перемешать и довести до кипения.
Далее кладем в эту воду куски сала и убавляем огонь. Сало нужно томить в течение 20 минут.
Вынимаем сало, даем немного остыть и обсохнуть.
Далее нужно приготовить панировку. Для этого нужно измельчить чеснок, добавить молотый кориандр, острый красный перец и черный острый перец. Все тщательно перемешать.
Пока теплое сало его нужно натереть нашими специями.
Далее на дощечку высыпаем две столовые ложки сладкой молотой паприки и панируем каждый кусок сала.
Заворачиваем каждый кусочек сала в фольгу или пергаментную бумагу, оставляем сало настояться при комнатной температуре в течение 10 часов.
Далее сало можно хранить в холодильнике или в морозильной камере.
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