Венгерский рецепт сала — видео

Сало по-венгерски. master-chef.com.ua

Сало по-венгерски или просто "венгерка" — это вкуснейший и простой способ соления сала с чесноком и специями. Аромат такой, что невозможно устоять.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

1 кг сала;

1.5 л воды;

5 ст.л соли;

3 ст.л черного чая;

(или 3 пакетика);

2-3 лавр.листка;

5-9 горошин душистого

перца;

1 головка чеснока;

1 ч.л кориандра;

1 ч.л красного перца;

1 ч.л черного перца;

2 ст.л паприки.

Способ приготовления

Берем один килограмм сала, лучше выбрать с мясной прослойкой и не очень толстое. Нарезаем на три-четыре куска.

Свежее сало. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Полтора литра воды нужно смешать с солью.

Вода и черный чай. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Также в воду добавляем черный чай без ароматизаторов, лавровый лист и душистый перец горошком. Все тщательно перемешать и довести до кипения.

Кусочки сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее кладем в эту воду куски сала и убавляем огонь. Сало нужно томить в течение 20 минут.

Специи для сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Вынимаем сало, даем немного остыть и обсохнуть.

Специи для сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее нужно приготовить панировку. Для этого нужно измельчить чеснок, добавить молотый кориандр, острый красный перец и черный острый перец. Все тщательно перемешать.

Копченая паприка. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Пока теплое сало его нужно натереть нашими специями.

Сало в паприке. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее на дощечку высыпаем две столовые ложки сладкой молотой паприки и панируем каждый кусок сала.

Готовое сало. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Заворачиваем каждый кусочек сала в фольгу или пергаментную бумагу, оставляем сало настояться при комнатной температуре в течение 10 часов.

Далее сало можно хранить в холодильнике или в морозильной камере.

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