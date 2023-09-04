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Рецепт соления сала по-венгерски с чесноком и специями

4 сентября 2023 21:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Венгерский рецепт сала — видео
Сало по-венгерски. master-chef.com.ua
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сало по-венгерски или просто "венгерка" — это вкуснейший и простой способ соления сала с чесноком и специями. Аромат такой, что невозможно устоять.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Смаколик.юа Мария Михальченко.

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Вам понадобится:

  • 1 кг сала;
  • 1.5 л воды;
  • 5 ст.л соли;
  • 3 ст.л черного чая;
  • (или 3 пакетика);
  • 2-3 лавр.листка;
  • 5-9 горошин душистого
  • перца;
  • 1 головка чеснока;
  • 1 ч.л кориандра;
  • 1 ч.л красного перца;
  • 1 ч.л черного перца;
  • 2 ст.л паприки.

Способ приготовления

Берем один килограмм сала, лучше выбрать с мясной прослойкой и не очень толстое. Нарезаем на три-четыре куска.

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Свежее сало. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Полтора литра воды нужно смешать с солью.

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Вода и черный чай. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Также в воду добавляем черный чай без ароматизаторов, лавровый лист и душистый перец горошком. Все тщательно перемешать и довести до кипения.

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Кусочки сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее кладем в эту воду куски сала и убавляем огонь. Сало нужно томить в течение 20 минут.

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Специи для сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Вынимаем сало, даем немного остыть и обсохнуть.

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Специи для сала. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее нужно приготовить панировку. Для этого нужно измельчить чеснок, добавить молотый кориандр, острый красный перец и черный острый перец. Все тщательно перемешать.

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Копченая паприка. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Пока теплое сало его нужно натереть нашими специями.

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Сало в паприке. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Далее на дощечку высыпаем две столовые ложки сладкой молотой паприки и панируем каждый кусок сала.

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Готовое сало. Фото: YouTube @user-so6fb4cv7t

Заворачиваем каждый кусочек сала в фольгу или пергаментную бумагу, оставляем сало настояться при комнатной температуре в течение 10 часов.

Далее сало можно хранить в холодильнике или в морозильной камере.

Раньше мы писали о рецепте маринованного украинского сала от деда Кондрата. Маринованное сало – это неотъемлемая часть рациона украинцев. Вкусное и ароматное сало хорошо подойдет как на закуску, так и в дополнение к борщу.

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