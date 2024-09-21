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Наче штучний інтелект — критики рознесли новий альбом Кеті Перрі

21 вересня 2024 07:43
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Наче штучний інтелект — критики рознесли новий альбом Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Довгоочікуваний сьомий студійний альбом Кеті Перрі 143 не отримав вдалого старту у музичних критиків після того, як він був випущений на потокових платформах. 143 — це те, що Перрі вважає своїм символічним "числом ангела", це її перший альбом за чотири роки після Smile у 2020 році.

Про це пише Daily Mail.

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У критичному огляді одного з провідних розважальних видань говорилося, що Перрі "з усіх сил намагається повернути собі минулу славу". Значна частина критики ще до виходу альбому була пов’язана з рішенням Перрі працювати зі своїм колишнім музичним продюсером доктором Люком, який минулого року врегулював свій давній позов про домагання Кеші, що він рішуче заперечував.

 

 

Критик Стівен Дж. Горовіц пише для Variety: "Альбом плоский, складається з каскадів ліричних кліше та музичних ідей, які рідко досягають вершини. У багатьох із 11 пісень Перрі звучить незадоволено та віддалено, наче вона щойно програвала між записами "American Idol". Невтішний відхід від кмітливості, яку вона колись так легко випромінювала".

Горовіц додає, що деякі пісні звучать "механічно", а пісня Crush звучить як B-side Vengaboys.

"Як і в її кількох останніх альбомах, лірика "143" рясніє кліше, наче вона була створена за допомогою штучного інтелекту", — розповів критик.

Тим часом The Guardian поставила йому дві зірки з п’яти, сказавши, що альбом "не те лихо, якого очікували, але він також не хороший".

Критик Алексіс Петрідіс пише: "Здається, що він трохи поза часом, звичайний посередній поп-альбом із нещастям бути запланованим після "Brat" Charli xcx, "The Rise and Fall of a Midwest Princess" Чаппелла Роана та Short Сабріни Карпентер. N' Sweet, винахідливі та надзвичайно успішні альбоми, які свідчать про певне підвищення планки попмузики. Те, чого раніше було достатньо, принаймні з комерційної точки зору, тепер не буде: те, що його автор та її команда не помітили".

Згадується, що Перрі перебуває під слідством щодо можливої ​​шкоди навколишньому середовищу іспанських дюн, де вона знімала музичне відео Lifetimes.

Марк Кеннеді для AP сказав, що альбом "не надихнув і його можна забути".

Кеннеді назвав фінальний трек Wonder "найгіршою" піснею альбому.

The Independent також дав йому дві зірки та сказав, що він "болісно застарілий".

Нагадаємо, Кеті Перрі ледь не оконфузилась на морі. А раніше ми писали, що Кеті Перрі зняла відвертий кліп.

Кеті Перрі музика закордонні зірки хейт зірки альбом

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