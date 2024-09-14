Кеті Перрі у новому кліпі влаштувала відверті танці на розкішному авто

Співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Кеті Перрі представила пісню I'm His, He's Mine, записану з реперкою Doechii, і показала кліп на неї. У відео співачка літає у небі разом із коханим і навіть повторює знамениту сцену поцілунку з "Людини-павука" (2002).

Про це стало відомо з каналу зірки в YouTube.

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Режисером відео став Torso, який працював із Charli XCX та Калі Учіс. При записі пісні був використаний семпл з хіта Крістал Уотерс Gypsy Woman (She's Homeless). I'm His, He's Mine увійде до нового альбому Кеті Перрі "143", реліз якого відбудеться 20 вересня. Він стане першою роботою співачки за чотири роки. Її остання на сьогодні платівка Smile побачила світ 2020-го. Треклист "143" включає 11 пісень, включаючи дуети з 21 Savage, JID і Кім Петрас.

Раніше з альбому були представлені сингли Woman's World та Lifetimes. Обидва треки не мали особливого успіху: перший досяг лише 63-го місця Billboard Hot 100, а другий навіть не увійшов до "гарячої сотні". Ба більше, Woman's World жорстко розкритикували в Мережі. У Woman's World Перрі говорить про жіночу силу. Після провалів двох синглів експерти почали прогнозувати кризу кар'єри Кеті Перрі. На нещодавньому врученні MTV VMA 2024 Кеті Перрі вручили спеціальну статуетку Vanguard за внесок у відеомистецтво, а її виступ із хітом Roar у 2013-му визнали найкращим за всю історію премії.

Нагадаємо, Кеті Перрі ледь не загубила бікіні. А також стало відомо, що Кеті Перрі вирушила на сімейний відпочинок.