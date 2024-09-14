Кэти Перри в новом клипе устроила откровенные танцы на роскошном авто

Певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Кэти Перри представила песню I'm His, He's Mine, записанную с репершей Doechii, и показала клип на нее. В видео певица летает в небе вместе с любимым и даже повторяет знаменитую сцену поцелуя из "Человека-паука".

Об этом стало известно с канала звезды в YouTube.

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Режиссером видео стал Torso, работавший с Charli XCX и Кали Учис. При записи песни был использован сэмпл из хита Кристал Уотерс Gypsy Woman (She's Homeless). I'm His, He's Mine войдет в новый альбом Кэти Перри "143", релиз которого состоится 20 сентября. Он станет первой работой певицы за четыре года. Ее последняя на сегодняшний день пластинка Smile увидела свет в 2020-м. Треклист "143" включает 11 песен, включая дуэты из 21 Savage, JID и Ким Петрас.

Ранее из альбома были представлены синглы Woman's World и Lifetimes. Оба трека не имели особого успеха: первый достиг лишь 63-го места Billboard Hot 100, а второй даже не вошел в "горячую сотню". Более того, Woman's World жестко раскритиковали в Сети. В Woman's World Перри говорит о женской силе. После провалов двух синглов эксперты начали прогнозировать кризис карьеры Кэти Перри. На недавнем вручении MTV VMA 2024 Кэти Перри вручили специальную статуэтку Vanguard за вклад в видеоискусство, а ее выступление с хитом Roar в 2013-м признали лучшим за всю историю премии.

Напомним, Кэти Перри чуть не потеряла бикини. А также стало известно, что Кэти Перри отправилась на семейный отдых.