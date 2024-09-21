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Словно искусственный интеллект — критики разнесли новый альбом Кэти Перри

21 сентября 2024 07:43
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Как искусственный интеллект — критики разнесли новый альбом Кэти Перри
Певица Кэти Перри. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Долгожданный седьмой студийный альбом Кэти Перри 143 не получил удачного старта у музыкальных критиков после того, как он был выпущен на стриминговых платформах. 143 — это то, что Перри считает своим символическим "числом ангела", это ее первый альбом через четыре года после Smile в 2020 году.

Об этом пишет Daily Mail.

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В критическом обзоре одного из ведущих развлекательных изданий говорилось, что Перри "изо всех сил пытается вернуть себе былую славу". Значительная часть критики еще до выхода альбома была связана с решением Перри работать со своим бывшим музыкальным продюсером доктором Люком, который в прошлом году урегулировал свой давний иск о домогательствах Кэши, которые он решительно отрицал.

 

 

Критик Стивен Дж. Горовиц пишет для Variety: "Альбом плоский, состоит из каскадов лирических клише и музыкальных идей, редко достигающих вершины. Во многих из 11 песен Перри звучит неудовлетворительно и отдаленно, как будто она только что проиграла между записями "American Idol". Неутешительный уход от сообразительности, которую она когда-то так легко излучала".

Горовиц добавляет, что некоторые песни звучат "механически", а песня Crush звучит как B-side Vengaboys.

"Как и в ее нескольких последних альбомах, лирика "143" изобилует клише, словно она была создана с помощью искусственного интеллекта", — рассказал критик.

Тем временем The Guardian поставила ему две звезды из пяти, сказав, что альбом "не та беда, которую ожидали, но он также не хорош".

Критик Алексис Петридис пишет: "Кажется, что он немного вне времени, обычный посредственный поп-альбом с несчастьем быть запланированным после "Brat" Charli xcx, "Rise and Fall of Midwest Princess" Чаппелла Роана и Short Сабрины Карпентер. N' Sweet, изобретательные и чрезвычайно успешные альбомы, свидетельствующие об определенном повышении планки поп-музыки. То, чего раньше было достаточно, по крайней мере, с коммерческой точки зрения, теперь не будет: то, что его автор и его команда не заметили".

Упоминается, что Перри находится под следствием по поводу возможного ущерба окружающей среде испанских дюн, где она снимала музыкальное видео Lifetimes.

Марк Кеннеди для AP сказал, что альбом "не вдохновил и его можно забыть".

Кеннеди назвал финальный трек Wonder "худшей" песней альбома.

The Independent также дал ему две звезды и сказал, что он "болезненно устаревший".

Напомним, Кэти Перри чуть не оконфузилась на море. А раньше мы писали, что Кэти Перри сняла откровенный клип.

Кэти Перри музыка зарубежные звезды хейт звезды альбом

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