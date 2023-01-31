Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Коли світ досягне порогу глобального потепління: підрахунки штучного інтелекту arrow

Коли світ досягне порогу глобального потепління: підрахунки штучного інтелекту

31 січня 2023 18:00
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Штучний інтелект підрахував, коли світ досягне порогу глобального потепління
Земля перевищить позначку в 1,5°C між 2033 і 2035 роками
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Штучний інтелект підрахував, що світ досягне основного порогу потепління через 10-12 років. Ці прогнози збігаються з низкоб інших досліджень. 

Нове дослідження опублікували  у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, повідомляє Associated Press.

Читайте також:

Що відомо про дослідження

Двоє кліматологів за допомогою штучного інтелекту підрахували, що Земля перевищить позначку в 1,5°C між 2033 і 2035 роками. Дані цього дослідження збігаються з низкою інших прогнозів.

У Паризькій кліматичній угоді 2015 року йшлось про те, щоб мінімізувати найбільш згубні наслідки зміни клімату. Межа потепління мала сягнути 1,5°C.  Світ вже потеплішав приблизно на 1,2°C з доіндустріальних часів або середини XIX століття. 

Співавтор дослідження Ноа Діффенбау зі Стенфордського університету сказав, що світ перебуває на межі позначки в 1,5 градуса за "будь-яким реалістичним сценарієм скорочення викидів". За його словами, людство може уникнути підвищення до 2 градусів, якщо усі країні досягнуть нульових викидів до середини цього століття.

Штучний інтелект також вирахував, що підвищення температури майже неможливо утримати нижче 2°C. За попередніми оцінками ШІ, світ досягне цієї позначки у 2050 році. Якщо ж люди знизять викиди в атмосферу, то глобальне потепління у 2°C станеться у 2054 році.

 "Ми використовуємо цей дуже потужний інструмент, який здатний брати інформацію та інтегрувати її таким чином, що не в змозі зробити жоден людський розум, на краще чи на гірше", — сказав Діффенбо.

Він додав, що прогноз ШІ відрізняється від вчених, адже вони прогнозували за допомогою комп’ютерних моделей, заснованих на минулих спостереженнях. 

Міжурядова група експертів зі зміни клімату ООН у своєму звіті за 2021 рік стверджувала: якщо зниження викидів буде на тому самому рівні забруднення, світ перевищить 2 градуси десь у 2090-х роках.

Нагадаємо, нещодавні вчені навчили штучний інтелект самостійно генерувати музику у будь-якому жанрі. Тобто людина може написати "замовлення", що має грати та у якому жанрі, а робот підбере через алгоритми найбільш підхожий варіант та напише свою музику.

Окрім того, за допомогою штучного інтелекту люди можуть швидше знаходити рішення з того чи іншого питання. А також дізнаватись дещо нове. Пластичний хірург із Великої Британії Джуліан Де Сільва завдяки комп’ютерним технологіям з'ясував, який чоловік найкрасивіший у світі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

19:30 Окупанти обмежують пересування цивільних на Херсонщині, — Генштаб

Новина з фото

19:27 Споюють, ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на молодих дівчат

19:20 В Одесі переселенці можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатись

19:16 Французький письменник презентує фільм "Слава Україні" до річниці вторгнення рф

19:15 Календар на лютий 2023: про які важливі свята та дати важливо знати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:10 Резніков пояснив, чому США не хочуть передавати Україні винищувачі

19:00 Яке свято відзначають 1 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18:59 ​​​​​​​Україна може отримати 2,3 млрд фунтів з продажу футбольного клубу Абрамовича: деталі

18:50 Американська корпорація виділить $250 млн на підтримку українського бізнесу

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:49 Меру Броварів вручили повістку під час засідання міськради

Новина з відео

14:30 Кримські партизани ліквідували двох офіцерів росгвардії: як це сталося

Новина з відео

12:33 В Одесі затримали двох чоловіків, які співпрацювали з рф

Новина з відео

11:07 Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини

Новина з відео

10:00 Фонд Вадима Столара передав дрони Головному управлінню розвідки

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

08:00 Як Європа виживає без російського газу

Ексклюзив

18:00 Трагедія над Броварами: чому впав міністерський вертоліт — версії

14:00 "Бавовна" в Ірані: деталі удару по союзнику путіна та що означає "останнє попередження"

08:00 Насильники, грабіжники, вбивці: як у росії реагують на масове повернення зеків Пригожина

Актуальне по темі

None 31 Січень 19:30

Окупанти обмежують пересування цивільних на Херсонщині, — Генштаб

None 31 Січень 19:27

Споюють, ґвалтують і знімають на відео: у Києві група молодиків "полює" на молодих дівчат

None 31 Січень 17:56

В Одесі переселенці можуть отримати психологічну допомогу: куди звертатись

None 31 Січень 19:16

Французький письменник презентує фільм "Слава Україні" до річниці вторгнення рф

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB