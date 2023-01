Искусственный интеллект подсчитал, когда мир достигнет порога глобального потепления

Земля превысит отметку в 1,5°C между 2033 и 2035 годами

Искусственный интеллект подсчитал, что мир достигнет основного порога потепления через 10-12 лет. Эти прогнозы совпадают с рядом других исследований.

Новое исследование опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Associated Press.

Что известно об исследовании

Два климатолога с помощью искусственного интеллекта подсчитали, что Земля превысит отметку в 1,5°C между 2033 и 2035 годами. Данные этого исследования совпадают с рядом других прогнозов.

В Парижском климатическом соглашении 2015 года речь шла о том, чтобы минимизировать наиболее губительные последствия изменения климата. Предел потепления должен был достичь 1,5°C. Мир уже потеплел примерно на 1,2 ° C с доиндустриальных времен или середины XIX века.

Соавтор исследования Ноа Диффенбау из Стэнфордского университета сказал, что мир находится на грани отметки в 1,5 градуса по "любому реалистичному сценарию сокращения выбросов". По его словам, человечество может избежать повышения до двух градусов, если все страны достигнут нулевых выбросов к середине этого столетия.

Искусственный интеллект также вычислил, что повышение температуры почти невозможно удержать ниже 2°C. По предварительным оценкам ИИ, мир достигнет этой отметки в 2050 году. Если люди снизят выбросы в атмосферу, то глобальное потепление в 2°C произойдет в 2054 году.

"Мы используем этот очень мощный инструмент, который способен брать информацию и интегрировать ее таким образом, что не в состоянии сделать ни один человеческий разум, к лучшему или к худшему", — сказал Диффенбо.

Он добавил, что прогноз ИИ отличается от ученых, ведь они прогнозировали с помощью компьютерных моделей, основанных на прошлых наблюдениях.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН в своем отчете за 2021 год утверждала: если снижение выбросов будет на том же уровне загрязнения, мир превысит 2 градуса где-то в 2090-х годах.

