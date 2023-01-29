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Музиканти не потрібні: штучний інтелект може створювати музику із текстових описів

29 січня 2023 08:45
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Штучний інтелект може самотужки писати музику — як це працює
Як штучний інтелект пише музику
6329c8105acb1-1-370.jpg - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Штучний інтелект став новим науковим трендом у сфері інформаційних технологій. Дослідники постійно випробовують розумові здібності комп'ютера і щоразу результати приголомшують. Так, вчені навчили штучний інтелект самостійно генерувати музику у будь-якому жанрі.

Про це повідомляє GitHub.

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Як штучний інтелект пише музику

Проєкт MusicLM був навчений на наборі даних із 280 000 годин музики. Це дозволяє штучному інтелекту написати свою музику у будь-якому жанрі за текстовим описом. Тобто людина може написати "замовлення", що має грати та у якому жанрі, а робот підбере через алгоритми найбільш підхожий варіант та напише свою музику. 

Наприклад, людина може написати: "саундтрек для фільмів жахів", "берлінське техно 90-х з низьким басом та сильним бітом", "ритмічна музика для танців" тощо. нейромережа здатна "читати" настрій у тексті через описувальні слова та створити відповідну музику, наприклад, для спорту, медитації, пробудження тощо.

Окрім того, нейромережа "вміє" виконувати замовлення на будь-який музичний інструмент. Роботу можна вказати, який музичний інструмент має використати "робот" та навіть який рівень вміння гри на ньому треба врахувати штучному інтелекту. До прикладу, описану в тексті музику можна зіграти, як піаніст-віртуоз, або скрипаль-початківець. 

Чи здатен штучний інтелект витіснити реальних митців

Попри такий широкий функціонал та можливості, наразі штучний інтелект досі не ідеальний. Google поки що не хоче робити його загальнодоступним і викладати його вихідний код. Ба більше, деякі зразки музики мають доволі спотворену якість, а спів і тексти у піснях інколи мають погане звучання та якість.

Також розробники помітили, що майже 1% музики, яку написала система, була відтворена з пісень, які власні й слугували базою для навчання нейромережі, що може потім призвести до судових позовів із порушення авторських прав. Тож поки що штучний інтелект не здатен створювати оригінальні якісні пісні та музику.

Нагадаємо, за допомогою штучного інтелекту люди можуть швидше знаходити рішення з того чи іншого питання. А також дізнаватись дещо нове. Пластичний хірург із Великої Британії Джуліан Де Сільва завдяки комп’ютерним технологіям з'ясував, який чоловік найкрасивіший у світі. 

Чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT, який розробила лабораторія OpenAI, написав свою версію смерті людства. Розробники ChatGPT цілком логічно заблокували можливість питань на кшталт: "Як вбити людство", проте допитливий користувач переформулював питання.

За допомогою штучного інтелекту люди зможуть швидше розуміти почерк лікарів. Так, Google навчив ШІ читати лікарські рецепти й записки.

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