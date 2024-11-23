Канье Вест душил модель на диване — подробности

Душил на диване — модель обвинила Канье Веста в домогательстве
На американского репера Канье Веста подали иск по обвинению в сексуальном насилии. Модель, снимавшаяся в его клипе, дала свидетельство о грубом обращении.
Об этом пишет Page Six.
Канье Веста обвинили в сексуальном насилии
Модель Дженнифер "Дженн" Энн подала иск, в котором утверждает, что стала жертвой сексуального насилия во время съемок клипа на песню "In For The Kill" исполнительницы La Roux в 2010 году.
Съемки проходили в отеле Chelsea в Нью-Йорке. Канье Вест неофициально руководил процессом и якобы "взял под свой контроль продакшн и продюсерскую команду", хотя на площадке присутствовал режиссер Кинг Бурз.
Рэпер приказал выискивать все модели в коридоре и осмотрев девушек, выбрал именно Дженнифер с фразой "дайте мне эту азиатскую девушку". Она отметила, что "не достаточно одета", потому что была в нижнем белье на тот момент, но Канье объяснил: "Поэтому я и выбрал вас".
Они вместе подошли к длинному дивану, на который и была направлена камера. Вест начал душить девушку одной рукой, а позже и двумя.
"Потом он вжал несколько пальцев в горло, непрерывно двигал ими внутрь и наружу и заткнул рот, чтобы имитировать принудительный оральный секс", — утверждается в иске.
Во время насилия рэпер выкрикивал: "Это искусство. Это чертово искусство. Я как Пикассо".
Модель попыталась вырваться и пыталась глазами найти кого-то на площадке, кто мог вмешаться. Дженнифер вспомнила, что едва могла дышать и ей показалось, что она на время потеряла сознание. Когда девушка покидала помещение, то увидела ангела Victoria's Secret Selita Ebanks, но та лишь резко отвернула голову.
Дженнифер подала иск и против музыкальной компании Universal Music Group. Ведь они не расследовали этот инцидент и не приняли никаких мер насчет ее безопасности. Модель требует возмещения морального ущерба за причиненный вред.
Напомним, это уже не первый иск против Канье Веста. Его бывшая помощница также обвинила его в сексуальном насилии. Стали известны пикантные подробности интима рэпера и его супруги.
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