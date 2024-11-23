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Душил на диване — модель обвинила Канье Веста в домогательстве

23 ноября 2024 21:30
Светлана Заболотная - Редактор
Канье Вест душил модель на диване — подробности
Канье Вест. Фото: Reuters
Светлана Заболотная - Редактор

На американского репера Канье Веста подали иск по обвинению в сексуальном насилии. Модель, снимавшаяся в его клипе, дала свидетельство о грубом обращении.

Об этом пишет Page Six.

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Модель Дженнифер "Дженн" Энн подала иск, в котором утверждает, что стала жертвой сексуального насилия во время съемок клипа на песню "In For The Kill" исполнительницы La Roux в 2010 году. 

Съемки проходили в отеле Chelsea в Нью-Йорке. Канье Вест неофициально руководил процессом и якобы "взял под свой контроль продакшн и продюсерскую команду", хотя на площадке присутствовал режиссер Кинг Бурз.

Рэпер приказал выискивать все модели в коридоре и осмотрев девушек, выбрал именно Дженнифер с фразой "дайте мне эту азиатскую девушку". Она отметила, что "не достаточно одета", потому что была в нижнем белье на тот момент, но Канье объяснил: "Поэтому я и выбрал вас".

Дженнифер "Дженн" Энн
Дженнифер "Дженн" Энн. Фото: скриншот

Они вместе подошли к длинному дивану, на который и была направлена камера. Вест начал душить девушку одной рукой, а позже и двумя.

"Потом он вжал несколько пальцев в горло, непрерывно двигал ими внутрь и наружу и заткнул рот, чтобы имитировать принудительный оральный секс", — утверждается в иске.

Во время насилия рэпер выкрикивал: "Это искусство. Это чертово искусство. Я как Пикассо".

Модель попыталась вырваться и пыталась глазами найти кого-то на площадке, кто мог вмешаться. Дженнифер вспомнила, что едва могла дышать и ей показалось, что она на время потеряла сознание. Когда девушка покидала помещение, то увидела ангела Victoria's Secret Selita Ebanks, но та лишь резко отвернула голову.

Дженнифер подала иск и против музыкальной компании Universal Music Group. Ведь они не расследовали этот инцидент и не приняли никаких мер насчет ее безопасности. Модель требует возмещения морального ущерба за причиненный вред.

Напомним, это уже не первый иск против Канье Веста. Его бывшая помощница также обвинила его в сексуальном насилии. Стали известны пикантные подробности интима рэпера и его супруги.

США секс-скандал Канье Уэст рэпер иск насилие

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