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Каньє Вест займався інтимом з дружиною в офісі у розпал роботи

15 листопада 2024 10:58
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор
Інтим Каньє Веста — скандальні деталі
Американський репер Каньє Вест. Фото: Wikimedia Commons
Поліна Барська - Редактор
Поліна Барська
Редактор

Один з колишніх співробітників Каньє Веста заявив, що працювати на нього було суцільним "кошмаром" і подав на опального репера до суду. Він стверджує, що той дозволяв собі займатися інтимом з дружиною прямо у офісі.

Про це пише Page Six, посилаючись на текст позову.

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Колишній співробітник Yeezy Мерфі Афісіонадо стверджує, що Вест одного разу пішов з ділової зустрічі, щоб зайнятися "гучним" інтимом з дружиною Б'янкою Цензорі в сусідньому кабінеті.

Позивач стверджував, що був найнятий репер на посаду менеджера проєкту в жовтні 2022 року, а наступного місяця Вест запросив його в готель Beverly Hills Waldorf Astoria на "робочу зустріч". Коли той прибув до номера Веста, репер нібито був "без сорочки і захеканий".

"Позивач увійшов до розкішного готельного номера, але був приголомшений, побачивши розстебнуті штани репера і його тодішню дівчину, Б'янку Цензорі, яка стояла топлес — її руки ледь прикривали голі груди. Позивачу було одразу зрозуміло, що Цензорі та Вест зовсім нещодавно займалися інтимом", — йдеться в документах.

Афісіонадo сказав Весту, що повернеться пізніше, але репер нібито "наказав" йому зайти всередину. Вест також нібито тримав двері відчиненими, щоб він міг бачити оголене тіло Б'янки. Згодом Вест нібито без попередження залишив позивача "посеред їхньої розмови" і "кинувся" до спальні, залишивши двері лише злегка відкритими. За словами Афісіонадo, до нього доносився стогін.

Нагадаємо, дружина Каньє Веста шокувала друзів дивацькою зачіскою. Також мама Б'янки Цензорі відреагувала на плітки про бажання репера мати з нею інтимні стосунки. 

скандал Каньє Вест секс закордонні зірки Б'янка Цензорі

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