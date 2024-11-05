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Каньє Вест зводив епатажну дружину на побачення у McDonald’s

5 листопада 2024 14:50
Ганна Корешкова - Редактор
Каньє Вест і Б'янка Цензорі сходили на побачення
Репер Каньє Вест із дружиною Б'янкою Цензорі. Фото: instagram.com/kanyewgst/
Ганна Корешкова - Редактор

Репера Каньє Веста на тлі чуток про розлучення помітили разом з дружиною Б'янкою Цензорі в McDonald's у Токіо (Японія). Дівчина знову вразила місцевих мешканців своїм сміливим образом.

Про це пише Page Six.

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Папараці "заскочили" Каньє Веста і Б'янку Цензорі під час того, як вони в одному із закладів McDonald's в Японіїї замовляли їжу.

Молода архітекторка вдягнула напівпрозорі колготки, через які просвічувалася білизна та білий топ. Волосся Б'янка уклала гелем та зачесала назад. Репер був вдягнений у білі штани карго і велику зелену куртку-бомбер.

Каньє Веста помітили у McDonald’s
Репер Каньє Вест на побаченні. Фото: BackGrid

Нагадаємо, дружина Каньє Веста шокувала друзів дивацькою зачіскою. Також мама Б'янки Цензорі відреагувала на плітки про бажання репера мати з нею інтимні стосунки. 

побачення закордонні зірки Каньє Вест Б'янка Цензорі McDonald's

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