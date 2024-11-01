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Дружина Каньє Веста прийшла на вечірку голою

1 листопада 2024 18:30
Ганна Корешкова - Редактор
Б'янка Цензорі прийшла на вечірку у стрінгах
Репер Каньє Вест. Фото: Reuters
Ганна Корешкова - Редактор

Дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі відома своїм епатажним вбранням. Цьогоріч зірка вирішила не вигадувати особливих костюмів на Гелловін та прийшла на вечірку у крихітних стрінгах та наліпках.

Про це повідомляє Page Six.

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Б'янка Цензорі приховала груди наліпками

Дівчина знову здивувала своїм образом під час виходу зі своїм чоловіком Каньє Вестом на вечірку у Токіо. Колишня архітекторка Yeezy прикрила груди лише мереживною наліпкою та засвітила сідниці у тоненьких стрінгах чорного кольору.

Цензорі доповнила свій образ тоненьким білим кардиганом та рожевими туфлями-човниками з гострим носком.

Репер також вирішив не вбиратися для моторошного свята та вдягнув білосніжний спортивний костюм з капюшоном і чорні кросівки.

Пара, схоже, перебувала у святковому настрої, розважаючись з друзями за келихами шампанського.

Б'янка Цензорі оголилася
Репер Каньє Вест з дружиною Б'янкою Цензорі та друзями. Фото: TMZ

Нагадаємо, дружина Каньє Веста шокувала друзів дивацькою зачіскою. Також мама Б'янки Цензорі відреагувала на плітки про бажання репера мати з нею інтимні стосунки. 

Японія закордонні зірки Б'янка Цензорі Каньє Вест фото

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